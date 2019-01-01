İtalya'da ırkçılık krizi

Irkçı tezahüratlara maruz kalan Fiorentina'lı Dalbert'e destek veren Napoli'nin Fransız oyuncusu Kalidou Koulibaly, destek verdi.

'da yeni bir ırkçılık olayı daha yaşandı. Ligin 4. haftasında 2-2 sona eren - maçının 31. dakikasında, konuk takımın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique'e yönelik Atalanta tribünlerinden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle oyun hakem Daniele Orsato tarafından 3 dakikalığına durdurulup, anons yaptırıldı.

Ligde dün yaşanan bu olayın ardından ’nin Fransız futbolcusu Kalidou Koulibaly, sosyal medyadan ırkçılık karşıtı bir kampanya başlattı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ’da doğup büyüdüğü Sant Die des Vosges'de başına bunların geldiğini belirterek, "Oğlumun da bunu anlamasını istiyorum. Umarım bunu, bana bir gün ‘buu’ yapanlar da anlar. Evet, belki de biz farklıyız ama hepimiz kardeşiz" ifadelerini kullandı.

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Ancelotti: Kurallar sertleşmeli

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Atalanta - Fiorentina maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato’nun oyunu durdurmakla doğru karar verdiğini belirtti.

Orsato’nun çizgisinden gitmek gerektiğini ifade eden Ancelotti, "Bugün FIFA Başkanı da biz de bu hakaretlere, ırkçı saldırılara yeter diyoruz. Bunlara yönelik kuralların sert şekilde uygulanmasına ihtiyaç var ki, artık statlarda çok sayıda güvenlik kamerası da var. Bu bir avantaj" değerlendirmesinde bulundu.

Lukaku da hedef olmuştu

İtalyan futbolunda bu sezonun önceki haftalarında ’in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ırkçı eylem ve söylemlerin hedefi olmuştu. İlk hafta maçında seyircisi, Lukaku penaltı atarken "buu, buu" diye tezahürat etmiş, geçen hafta da bir yerel televizyon kanalındaki yorumcu, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demiş ardından da özür dilemek durumunda kalmıştı.