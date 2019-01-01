İtalya'da ırkçılığın kurbanı yine Mario Balotelli

Brescia’da forma giyen Mario Balotelli rakip taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kalması sebebiyle sahayı terk etmek istedi.

İtalya ’nın 11. hafta mücadelesinde Verona ile Brescia karşılaştı.

Brescia’nın 29 yaşındaki forveti Mario Balotelli, kariyeri boyunca bir türlü kurtulamadığı ırkçı söylemlerle bir kez daha karşı karşıya kaldı.

Takımının gerçekleştirdiği atak esnasında top ayağına geldiği anda rakip taraftarın yaptığı tezahüratlara sinirlenen Balotelli, sinirlenerek topu sert bir şekilde tribünlere gönderdi.

Sahayı terk etmek isteyen Mario Balotelli’ye takım arkadaşları ve rakip oyuncular engel oldu.

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Mücadeleye devam eden İtalyan oyuncu 85. dakikada rakip ağları havalandırmayı başarsa da, karşılaşmayı Verona 2-1 kazandı.

2019 yılının başında taraftarının Moise Kean’e yaptığı ırkçılığa karşı tepki gösteren Balotelli, 2009 yılında formasıyla çıktığı maçta taraftarlarının ve İtalya Milli Takımı ile katıldığı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Hırvat ve İspanyol taraftarlarının ırkçı tacizlerine engel olamamıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Verona teknik direktörü Ivan Juric ise “Bugün ırkçılığa dair bir tezahürat olmadı. Sadece ıslık vardı. İtalya, ırkçılıkla anılan bir ülke ama bugün hiçbir şey yoktu. Balotelli’nin niye böyle bir tepki verdiği anlamadım. Bu durum onun problemi, bizim değil” ifadelerini kullandı.