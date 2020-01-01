İtalya'da 'hakem kararlarına itiraz hakkı' geliyor

İtalya Futbol Federasyonu, takımların hakem kararına itiraz ederek VAR'a gitmeyi talep edebilecekleri bir sistem için FIFA'ya başvuruda bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu, 13 Şubat 2020'de yayınladığı bildiride 'da yeni bir VAR kuralı değişikliği için harekete geçtiklerini duyurdu.

Federasyon, futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) başvurarak Serie A takımlarının hakem kararlarına itiraz ederek VAR talebinde bulunmalarını sağlayacak yeni bir kural koymak istediklerini ilettiğini bildirdi. Bildiride birçok Serie A takımının konuyla ilgili federasyona çağrı yaptığı bilgisine yer verildi.

2017-18 sezonunda VAR sistemini uygulamaya koyan Seire A'da son dönemde hakem kararlarının çok sert ve haksız olduğu yönünde birçok takım şikayetini dile getirdi. Son olarak Teknik Direktörü Gattuso ve 'yu çalıştıran Simone Inzaghi hakem kararıyla ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Daha fazla takım

IFAB, yıllık genel kurul toplantısını 29 Şubat'ta İrlanda'nın Belfast kentinde yapacak ve burada VAR kullanımının yanı sıra olası güncelleme ve değişiklikler gibi konular da ele alınacak.