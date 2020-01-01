İtalya'da 'hakem kararlarına itiraz hakkı' geliyor
İtalya Futbol Federasyonu, 13 Şubat 2020'de yayınladığı bildiride Serie A'da yeni bir VAR kuralı değişikliği için harekete geçtiklerini duyurdu.
Federasyon, futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) başvurarak Serie A takımlarının hakem kararlarına itiraz ederek VAR talebinde bulunmalarını sağlayacak yeni bir kural koymak istediklerini ilettiğini bildirdi. Bildiride birçok Serie A takımının konuyla ilgili federasyona çağrı yaptığı bilgisine yer verildi.
2017-18 sezonunda VAR sistemini uygulamaya koyan Seire A'da son dönemde hakem kararlarının çok sert ve haksız olduğu yönünde birçok takım şikayetini dile getirdi. Son olarak Napoli Teknik Direktörü Gattuso ve Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi hakem kararıyla ilgili eleştirilerde bulunmuştu.
IFAB, yıllık genel kurul toplantısını 29 Şubat'ta İrlanda'nın Belfast kentinde yapacak ve burada VAR kullanımının yanı sıra olası güncelleme ve değişiklikler gibi konular da ele alınacak.