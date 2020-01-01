İtalya'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlayabilir

Mayıs ayı başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetme hazırlığında olan İtalya'da futbol takımlarının da antrenmanlara başlaması gündemde.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, takım sporlarında antrenmanların 18 Mayıs tarihinde başlayabileceğini söyledi.

Bilindiği üzere İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak gevşetileceğini açıklamıştı.

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Conte, futbol liglerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili ise Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ile uzmanların çalışmasının sürdüğünü ve 18 Mayıs’tan itibaren grup halindeki spor aktivitelerinin başlayabileceğini belirtmişti.

Daha fazla takım

Rai 2'ye açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora ise konuyla ilgili olarak, "Futbol Federasyonu tarafından konunun teknik ve bilimsel detayları henüz tam olarak belirlenmiş değil. Görüşmelerimiz sürüyor, kısa süre içinde bir sonuca vararak bu konuya netlik getireceğiz." dedi.

Spadafora, 'nın yeniden başlaması konusunda üzerlerinde ciddi bir baskı olduğunu ancak salgının önemli derecede kontrol alınmadan buna hazır olamayacaklarını da sözlerine ekledi.