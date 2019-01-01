İtalya tam 9 golle kazandı!

EURO 2020 Elemeleri'nde D, F ve J gruplarında mücadeleler tamamlandı. İtalya, Ermenistan'ı 9-1 yenerek sansasyonel bir sonuca imza attı.

EURO 2020 Elemeleri'nde D, F ve J gruplarında toplam 8 maç oynandı.

F Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen İtalya, konuk ettiği Ermenistan'ı 9-1 mağlup etti.

Gök mavili ekibin gollerini 8 ve 33. dakikalarda Ciro Immobile, 9 ve 64. dakikalarda Nicolo Zaniolo, 29. dakikada Nicolo Barella, 72. dakikada Alessio Romagnoli, 75. dakikada penaltıdan Jorginho, 77. dakikada Riccardo Orsolini ve 81. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü 79. dakikada Edgar Babayan attı.

Grupta oynadığı 10 maçı da kazanan İtalya, elemeleri 30 puanla tamamladı.

10 puanda kalan Ermenistan ise beşinciliğe geriledi.

İspanya 5-0 Romanya

J Grubu'nun lideri İspanya ise kendi evinde Romanya'yı 5-0'lık skorla geçti.

8. dakikada Fabian Ruiz, 33 ve 43. dakikalarda Gerard Moreno, 45+1. dakikada Adrian Rus (K.K) ve 90+2. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golleri İspanya'ya farklı galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından İspanya grubu 26 puanla lider tamamladı.

14 puanda kalan Romanya ise dördüncü sırada yer aldı.

İsveç 3-0 Faroe Adaları

EURO 2020 biletini daha önceden cebine koyan İsveç, F Grubu'ndaki son maçında Faroe Adaları'nı 3-0 yendi.

İsveç'in golleri 29. dakikada Sebastian Andersson, 72. dakikada Mattias Svanberg ve 80. dakikada John Guidetti'den geldi.

Puanını 21'e yükselten İsveç, grubu İspanya'nın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Elemeleri 3 puanla noktalayan Faroe Adaları ise beşinci sırada kaldı.

Yunanistan 2-1 Finlandiya

Tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başaran Finlandiya, Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekip 27. dakikada Teemu Pukki ile 1-0 öne geçti. Yunanistan 47. dakikada Petros Mantalos ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 70. dakikada Konstantinos Galanopoulos'un attığı golle 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

J Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi daha önceden garantileyen Finlandiya, elemeleri 18 puanla tamamladı.

Puanın 14'e yükselten Yunanistan ise grubu üçüncü bitirdi.

Malta 1-2 Norveç

İlk iki şansını kaybederek son maçlarına çıkan iki takımın mücadelesinde Norveç sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Joshua King ve 62. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Malta'nın tek golü 40. dakikada Paul Fenech'den geldi.

Norveç'te Joshua King 67. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Puanını 17'ye yükselten Norveç, F Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi.

3 puanlı Malta ise son sırada kaldı.

Lihtenştayn 0-3 Bosna Hersek

Üçüncülük mücadelesi veren Bosna Hersek, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Konuk ekibin golleri 57. dakikada Eldar Civic, 64 ve 72. dakikalarda Armin Hodzic'den geldi.

oyuncusu Haris Hajradinovic, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, forması giyen Edin Visca yedek kulübesinde yer aldı.

Puanını 13'e yükselten Bosna Hersek, J Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı.

Oynadığı 10 maçta 2 puan toplayan ev sahibi ekip, son sırada yer aldı.

İrlanda Cumhuriyeti 1-1

D Grubu'nun kritik mücadelesinde deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Danimarka Avrupa Şampiyonası vizesini aldı.

Konuk ekip 73. dakikada Martin Braithwaite'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda 85. dakikada Matt Doherty'nin attığı golle eşitliği sağladı.

Elemeleri 16 puanla tamamlayan Danimarka, grubu ikinci sırada bitirdi.

İrlanda Cumhuriyeti ise 13 puanla üçüncü sırada kaldı.

Cebelitarık 1-6 İsviçre

D Grubu mücadelesinde İsviçre, deplasmanda Cebelitarık'ı 6-1 mağlup etti.

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Konuk ekibin golleri 10 ve 84. dakikalarda Cedric Itten, 50. dakikada Ruben Vargas, 57. dakikada Christian Fassnacht, 75. dakikada Loris Benito ve 86. dakikada Granit Xhaka'dan geldi.

Cebelitarık'ın tek golünü 74. dakikada Reece Styche attı.

Puanını 17'ye yükselten İsviçre, grubu lider bitirerek EURO 2020'ye katılma hakkını elde etti.