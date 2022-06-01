İtalya ile Arjantin neden maç yapıyor? Messi oynayacak mı?

Roberto Mancini ile Lionel Scaloni'nin takımları neden karşı karşıya gelecekler?

2021/22 sezonunun sona ermesinin ardından milli arada İtalya ile Arjantin, Finalissima'da galibiyet mücadelesi verecekler.

Dünya futbolunun iki devi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda Büyük Final'in kazananı olmak için kozlarını paylaşacaklar.

Peki İtalya ile Arjantin neden maç yapıyor, Finalissima ne demek, Finalissima daha önce oynandı mı?, Lionel Messi maçta forma giyecek mi? GOAL Türkiye ile göz atalım.

İtalya ile Arjantin neden karşılaşacaklar? Finalissima ne demek?

İtalya, EURO 2020'de şampiyon olurken Arjantin, Copa America'da zafer yaşadı. Mancini ile Scaloni'nin ekipleri bu nedenle Finalissima'da kozlarını paylaşacaklar.

Finalissima, Büyük Final anlamına gelirken Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonunu bir araya getirecek.

UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.

Daha önce Finalissima oynandı mı?

Finalissima daha önce 1985 ve 1993'te oynandı. O dönem mücadelenin adı Artemio Franchi Kupası olarak geçiyordu.

1972-83 yılları arasında UEFA başkanlığını üstlenen Artemio Franchi, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

1985'te Fransa ile Uruguay karşı karşıya geldi ve kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu.

1993'te ise Arjantin ile Danimarka kozlarını paylaştı ve karşılaşma normal sürede 1-1 sona erdi. Penaltılarda Danimarka'yı 5-4 mağlup eden Arjantin kupanın sahibi oldu.

Lionel Messi maçta oynayacak mı?

Arjantin'in aday kadrosunda Lionel Messi yer alıyor ve PSG ile iyi bir sezon geçirmeyen yıldız, milli takımda istikrarlı bir performans ortaya koyuyor.

Arjantin'in Copa America'yı kazanmasında önemli rol sahibi olan Lionel Messi'nin İtalya karşısında forma giymesi bekleniyor.

İtalya ile Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya - Arjantin maçı, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Finalissima, S Sport ve S Sport Plus ekranından naklen yayınlanacak.

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