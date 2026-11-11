İtalya-Fransa UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesi

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 San Siro

İtalya ile Fransa, 12 Kasım Perşembe günü Milano'daki San Siro'da, iki takım için de büyük önem taşıyan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında karşılaşacak. Maç, EST ile 15.45'te, GMT ile 19.45'te başlayacak.

Fransa, formunu yükselten İtalya'ya konuk oluyor

Grup lideri Fransa iyi bir form grafiğiyle geliyor. Zinedine Zidane'ın ekibi, şu ana kadar oynadığı dört Uluslar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi. İki takımın ekim ayındaki ilk karşılaşması 1-1 sona ermişti. Bu sonuç, sondan bir önceki maç gününe girilirken gruptaki mücadeleyi açık bıraktı.

Zidane, Dünya Kupası'nın ardından göreve geldiğinden beri takımda somut bir gelişim sağlıyor. PSG'li hücum oyuncusu Desire Doue, takımın hücumdaki başlıca yaratıcı isimlerinden biri hâline geldi. Fransa teknik direktörü de genç oyuncunun öğrenme isteğini kamuoyu önünde kendi futbolculuk günleriyle karşılaştırdı. Warren Zaire-Emery de sakatlığının ardından kadroya döndü. Ancak oyuncunun tercih ettiği mevki, Zidane ile PSG teknik direktörü Luis Enrique arasında görüş ayrılığı konusu olmaya devam ediyor.

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AC Milan'daki formuyla dikkat çeken Cisse, İtalya'da öne çıkmaya hazır

Grupta ikinci sırada yer alan İtalya, Roberto Mancini yönetimindeki son altı maçının dördünü kazandı. AC Milanlı Alphadjo Cisse, bu sezon Serie A'da attığı sekiz golle formunun zirvesinde ve bu maçta ilk 11'de yer almak için güçlü bir aday. İtalya büyük turnuvalardaki hayal kırıklıklarını geride bırakmak isterken, Chelsea'nin bek oyuncusu Marco Palestra ve Como'nun oyun kurucusu Mattia Liberali de tecrübeli teknik direktörün değerlendirebileceği heyecan verici genç seçenekler arasında.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

İtalya, Fransa ile oynadığı son dokuz maçın tamamında gol attı.

İtalya, son üç Uluslar Ligi maçında yenilmedi ve bu karşılaşmalarda sekiz gol attı.

Fransa, bu sezon Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynadığı iki maçta da gol yemedi.

İtalya'da Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori ve Moise Kean zaten kadroda yoktu. Roma savunmacısı Gianluca Mancini de sakatlığı nedeniyle kadrodan çekildi.

Fransa'da William Saliba ve Ousmane Dembele forma giyemeyecek.

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Muhtemel 11'ler

İtalya (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Fransa (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

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