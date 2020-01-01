İtalya Başbakanı açıkladı: Serie A askıya alındı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İtalya'da Serie A'nın içinde bulunduğu bütün spor etkinlikleri askıya alındı.

Toplamda 9172 koronavirüs vakasının görüldüğü İtalya'da salgın, ülkedeki hayatı etkilemeye devam ediyor.

463 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın, spor organizasyonlarını da etkisi altına aldı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, akşam saatlerinde hükümetten ülkedeki spor müsabakalarının durdurulmasını talep etti.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yapılan görüşmeler sonrası bu talebi kabul etti ve İtalya'da bütün spor organizasyonlarının askıya alınmasına karar verildi.

Bu kararın hangi tarihe kadar yürürlükte kalacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı.

Conte'nin açıklamasında "Spor müsabakalarını devam ettirmemiz için bir neden bulunmuyor. Üzülerek söylüyorum ki stadyumların ve salonların sportif aktiviteler için kullanılmasına izin veremeyiz. Verdiğimiz bu kadar yarından itibaren yürürlükte olacak. Halkımızı da bu konu hakkında eğitmeye devam edeceğiz. İş ve sağlık gibi önemli konular haricinde yolculuk yapmaktan kaçınmalıyız. ve diğer bütün spor organizasyonları askıya alındı. Taraftarların bunu kabul etmesi gerekiyor." ifadeleri yer aldı.