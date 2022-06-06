İsveçli sol bek Augustinsson'dan Haaland'a gözdağı: "Kendinizi Zlatan ile karşılaştırırsanız, her zaman kaybedersiniz"

Norveç, Pazar günü İsveç başkentinde 2-1 galibiyet elde ederken Haaland iki gol attı.

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İsveç'e konuk olan Norveç, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Norveç'in iki golü, 20. ve 69. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.

İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson, Norveçli forvet Erling Haaland'ı kendisini Zlatan Ibrahimovic ile karşılaştırmaması konusunda uyardı.

Ne söylendi?

Pazar günü iki İskandinav ülkesi arasında Stockholm'de oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Augustinsson'a Haaland ve Ibrahimovic arasında kimi tercih ettiği soruldu.

Ve şöyle cevap verdi: "Kendinizi Zlatan ile karşılaştırırsanız, her seferinde kaybedersiniz. Kimsenin kendini Zlatan ile kıyaslaması gerektiğini düşünmüyorum."

21 yaşındaki Haaland, inanılmaz gol sayıları nedeniyle gezegendeki en iyi oyunculardan biri olarak kabul ediliyor ve yakında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transferini tamamlayacak.

Bundesliga ekibiyle çıktığı iki buçuk sezonda, 2020-21 sezonunda ilk 41 maçta 41 olmak üzere 89 maçta 86 gol kaydetti.

Zlatan-Haaland karşılaştırılması

1.94m uzunluğu, doğal olarak 1.95m ile biraz daha uzun olan Ibrahimovic ile karşılaştırmalara yol açtı.

Ancak Haaland hala kariyerinin başındayken, 40 yaşındaki Ibrahimovic, Milan'ın Scudetto'yu kazanmasına yardım ederek kariyerinin 12. lig şampiyonluğunu kazandı.

Norveç, Pazar günü İsveç başkentinde 2-1 galibiyet elde ederken Haaland iki gol attı.

Daha fazla okuma

Barcelona'nın yıldızı Gavi, İspanya tarihinin en genç golcüsü oldu