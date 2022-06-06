Barcelona'nın yıldızı Gavi, İspanya tarihinin en genç golcüsü oldu

Bir önceki rekor sahibi, 17 yıl 311 gün ile Ukrayna'ya karşı gol atan Ansu Fati'ydi.

Avrupa'da kulüp futbolu sezonu sona ererken Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. Son olarak İspanya, Prag'da Çekya'ya konuk oldu.

Luis Enrique, Prag'da resmi bir maçta son mağlubiyetini 2017'de Almanya'ya karşı alan Çekya'dan maç öncesi sert bir mücadele beklediğini belirtti.

İspanya, dört dakika içinde kendilerini geride bulurken maç öncesi sarf ettiği sözlerin doğruluğu kanıtlandı.

Şimdiye kadar Uluslar Ligi'nde gördüğümüz diğer bazı sürpriz sonuçlar göz önüne alındığında, erken gol İspanya için o kadar da şok edici değildi.

İngiltere Macaristan'a yenilirken, Danimarka Stade de France'ta Fransa'yı geride bıraktı. Belçika evinde Hollanda'ya, Hırvatistan ise Avusturya'ya ağır bir şekilde yenildi.

Bununla birlikte, Çek Cumhuriyeti'nin açılış golü, Luis Enrique döneminde İspanya'nın 39 maçta yediği en hızlı gol oldu. Neyse ki Boğalar, ilk yarının sonunda beraberliği Gavi ile yakaladı.

Barcelona'nın genç yıldızı attığı gol iile İspanya tarihinin en genç golcüsü oldu.

Gavi becomes Spain's youngest goalscorer EVER at 17 years and 304 days old 👶 pic.twitter.com/ABUs8jpA3d — GOAL (@goal) June 5, 2022

17 yıl ve 304 günle İspanya'nın en genç golcüsü olan Gavi, takımının geri dönüşünde önemli bir rol oynadı.

Bir önceki rekor sahibi, 17 yıl 311 günde Valdebebas'ta Ukrayna'ya karşı gol atan Ansu Fati'ydi.

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