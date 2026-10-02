Christan Falk'ın Sport Bild'de aktardığına göre, Rekorlar Şampiyonu geçen yaz transfer döneminde Read için yalnızca, artık uzun süredir gözden çıkarılmış olan Sacha Boey'e alıcı bulunamadığı için herhangi bir girişimde bulunmadı.

Ancak kışın, Boey'nin sonunda satılması halinde Bayern Münih'in Read için yeni bir girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Haberde, Rekorlar Şampiyonu'nun 20 yaşındaki bek oyuncusunun kalitesine hâlâ ikna olduğu ifade edildi.

Bayern'in geçen kış da Feyenoord Rotterdam'ın kapısını çaldığı, ancak transferin Read'in uzun süreli bir kas sakatlığı yaşaması ve ancak nisan sonu sahalara dönebilmesi nedeniyle gerçekleşmediği kaydedildi.

Givairo Read bir kez daha neredeyse Bayern Münih'e gidiyordu

Artık eski Feyenoord yöneticisi olan Dennis te Kloese, geçen yaz De Telegraaf'a verdiği röportajda, "Geçen yıl devre arasından önce Read'in Bayern Münih'e transferi için aktif şekilde çalıştım" dedi. Buna göre masadaki bonservis bedeli yaklaşık 25 milyon avroydu. Münih ekibinin yanı sıra İngiltere'den kulüplerin de sağ bekle ilgilendiği belirtildi.

Te Kloese'nin planının, "bir transferi tamamlamak, Givairo'nun yarım sezon daha Feyenoord'da oynamasını sağlamak ve yazın transfer olmasına izin vermek" olduğu aktarıldı. "Ama sonra Givairo iki kez sakatlandı. Bu da planlarımızı bozdu."

Read, kasım ayında uyluk sakatlığı yaşadı. Ocakta geri döndü, ancak sadece bir maçın ardından aylarca forma giyemedi. Bu yaşanmasaydı, "muhtemelen Bayern ile anlaşırdık çünkü görüşmeler zaten çok somuttu".

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Givairo Read rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Bayern Münih'te Konrad Laimer'in yerini alabilir

Yeni sezona rüya gibi bir başlangıç yapan Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, yedi lig maçının ardından şimdiden beş asist yaptı. PEC Zwolle karşısındaki farklı galibiyette atılan yedi golün üçünde asisti yapan isim oldu.

Read, Bayern'de sağ taraftaki rekabeti artırabilir. Burada Konrad Laimer birinci tercih konumunda, ancak son dönemde Josip Stanisic de onu sıkça yedekledi. Sol tarafta ise şu anda yeniden yükselişe geçen Alphonso Davies ile 50 milyon avroluk yeni transfer Nathaniel Brown ilk 11'deki yer için yarışıyor.

Uzun vadeli geleceğinin Rotterdam'da olmadığını Read de kamuoyu önünde açıkça dile getirdi, ancak bunu yaparken kulübe saygısızlık etmek istemediğini de belirtti. "Kulüplerin beni takip ettiği ve yazın bir transferin gündeme gelebileceği artık sır değil. Bunu gizlemek de istemiyorum. Henüz karar vermedim, yani hâlâ Feyenoord ile sözleşmem var. Çok iyi ihtimalle bu benim son iç saha maçım olmuş olabilir, ama bunu çok erken söylemek istemiyorum" ifadelerini Read, sezon sonunda ESPN 'e kullandı.

Ancak Nottingham Forest'a yaz transferi gerçekleşmedi. Gelen bilgilere göre Feyenoord, 22 milyon avroluk teklifi reddetti.



