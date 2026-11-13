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Oliver Maywurm
Çeviri:

"İstediği yerde oynayabilir": Ajax'ın patronundan Marc-Andre ter Stegen'e övgü

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Ajax Amsterdam'ın teknik direktörü Jordi Cruijff, kaleci Marc-Andre ter Stegen'in transferinden özellikle memnun.

Cruijff'ün Ajax Showtime tarafından aktarılan sözleri şöyle: "Ter Stegen istediği yerde oynayabilir ama buna rağmen Ajax'ta oynama hırsı taşıyor. Böyle transferler güzel."

Ajax, Alman millî kaleciyi FC Barcelona'dan mevcut sezonun sonuna kadar kiraladı. Ter Stegen'in Barcelona ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, ter Stegen'in ses getiren transferini Ağustos başında resmen tamamlamıştı.

34 yaşındaki kaleci başlangıçta zaman zaman eleştirilse de artık istikrarlı biçimde sergilediği güçlü performanslarla beğeni topluyor. Ter Stegen, Eredivisie'de şampiyonluk mücadelesi için avantajlı bir konuma gelen Ajax formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı. Lider PSV Eindhoven'ın yalnızca bir puan gerisindeki rekor şampiyon, şu anda üçüncü sırada.

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Ter Stegen'e özel övgü: "Beni çıldırtıyor"

Ajax forveti Tolu Arokodare, kısa süre önce Het Laatste Nieuws gazetesine yaptığı açıklamada yeni kaleciyi özellikle övmüştü: "Ter Stegen antrenmanda beni çıldırtıyor. Şut üstüne şut kurtardığını görmek bazen inanılmaz sinir bozucu oluyor. İnsanın onu dövesi geliyor."

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Joan Garcia'nın İspanya şampiyonunun kalesindeki yeri tartışmasız olduğu için ter Stegen'in Barcelona'da düzenli oynama ihtimali kalmamıştı. Maç pratiği kazanmak isteyen ter Stegen, geçen sezonun ikinci yarısında FC Girona'ya kiralandı. Ancak kısa süre sonra uyluk sakatlığı yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'na katılmak için kendisini yeniden gösterme fırsatı bulamadı.

Ajax'ta yeniden tartışmasız ilk 11 oyuncusu olması sayesinde ter Stegen, millî takımdaki bu konumunu da şimdilik geri kazandı. Almanya millî takımının yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, onu şimdilik takımın birinci kalecisi ilan etti. Ter Stegen, cuma akşamı Sırbistan'a karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında 46. millî karşılaşmasına çıkacak.

Yazan:Oliver Maywurm

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

GOAL DE / SPOX Editörü

📝 Biyografi: 

Almanya’nın en eski şehri olan güzel Trier yakınlarında büyüdüm. Alman dili ve edebiyatı eğitiminin ardından GOAL’da staj yaptım ve yeterince iyi performans gösterdiğim için kısa süre sonra Münih’te gönüllü eğitimimi yapabildim. 2017’den bu yana GOAL ve SPOX’ta editör olarak çalışıyorum.

Futbola nasıl başladım:

Hatırlayabildiğim kadarıyla, 90’ların ortasında genç Lars Ricken çocukluğumun ilk kahramanıydı. Almanya’nın 1996 Avrupa Şampiyonası’nı kazanması, bilinçli olarak takip ettiğim ilk büyük turnuva, futbola olan ilgimi pekiştirdi.

🎯 Çalışmamda özellikle ilgilendiğim alanlar:

Haber araştırma ve yazımı (özellikle transfer haberleri)

SEO makalelerinin delege edilmesi

🌟 En sevdiğim futbol anları:

Oliver Bierhoff’un 1996 Euro finalindeki Altın Gol’ü, Mario Götze’nin 2014 Dünya Kupası finalindeki kazanan golü. Ve daha az bilinen ama çok anlamlı bir an: Yedi yaşında stadyumda, Trier Eintracht’ımızın DFB-Pokal’de önce UEFA Kupası şampiyonu Schalke’yi, ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund’u elediğini izlemek.

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