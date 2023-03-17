Genç oyuncu Sevilla karşısında oynadığı oyunla İspanya’da manşetleri süslerken, transfer iddialarına da bir yenisi daha eklendi.

Fenerbahçe’nin Sevilla’yı 1-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması İspanyol basınında da geniş yer bulurken, manşetleri süsleyen isim Arda Güler oldu.

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS karşılaşmanın en iyileri olarak Arda ve uzun bir aranın ardından formasına kavuşan bir diğer milli futbolcu İsmail Yüksek’i gösterdi.

AS’ın maç değerlendirmesinde Arda için kullanılan, “İstanbul’da uzun süre kalmayacak” ifadeleri dikkat çekerken, Marca’da ise genç oyuncunun bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Fernando’ya kurduğu üstünlüğe dikkat çekildi.

En uzun süre oynadığı maçtı

Diario de Sevilla gazetesinde ise Arda’nın Sevilla orta sahası ile defansı arasında aldığı toplarla her geçen dakika daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü ifade edildi.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde ligde olduğundan daha fazla süre alan Arda, 84 dakika sahada kaldığı Sevilla maçında bu sezon en uzun süre oynadığı maçı geride bıraktı.

Karşılaşmayı yedi başarılı çalımla tamamlayan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon bir maçta en az yedi çalım atan en genç oyuncu olarak da dikkatleri üzerine çekti.