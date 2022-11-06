Millî futbolcu, Jorge Jesus yönetiminde sarı-lacivertli takımın en büyük kozlarından biri olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin yaz transferlerinden biri olan Emre Mor, şu ana kadar sergilediği performans ile beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.

Fatih Karagümrük'ten kadroya katılan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sadece Türkiye'deki fubolseverleri değil Avrupa'yı da şaşırttı.

İspanyol medyası, yıldız futbolcunun yakaladığı çıkışa vurgu yaptı.

Ne söylendi?

İspanya'da yayın yapan MSN, Emre Mor için "Herkesi şaşırttı" başlığını kullanırken gazetede şu yorum yapıldı:

"Takımının İstanbulspor'u rakibinin sahasında 2-5 mağlup ettiği karşılaşmanın baş kahramanı Mor oldu. Emre gol atamadı ama Celta forması giyerken yapamadığı her şeyi yaptı.

"Neredeyse hiç pas hatası yapmadı, topu zekâsıyla dağıttı ve doğrudan rakip yarı alana geçerek pozisyonlar buldu.

En önemli şey, hocası Jorge Jesus'un taktiklerine uyması. Portekizli, oyuncunun performansından çok memnun ve basın toplantısında onu birkaç kez övdü.

"Emre Mor; Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi. Bu yaz Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından oyunu olgunlaşıyor.

"Hocası ona iyi performans göstermesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor."

Emre Mor'un 2022-23 sezonu performansı

Millî yıldı, bu sezon şu ana kadar 16 maçta forma giydi. Emre Mor, söz konusu 16 mücadelede üç gol atıp bir asist yaptı.

25 yaşındaki yıldızın gol ve asistlerin dışında oyuna katkısı da şu ana kadar takdir topladı.

Fenerbahçe, 7 Kasım Pazartesi akşamı Sivasspor'u konuk edecek Emre Mor, hocasını etkilemeye devam etmeye çalışacak.