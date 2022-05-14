Giorgio Scalvini: Atalanta'nın Thiago Silva'dan ilham alan genç stoperi

Geçtiğimiz birkaç sezon, Atalanta için adeta bir peri masalı oldu. Serie A'yı üst üste iki sezon ilk dörtte bitirme başarısı gösterdiler.

Bu Şampiyonlar Ligi serisi önümüzdeki dönem sona erecek. Ek olarak Gasperini'nin ekibi önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına da katılamayabilir çünkü bitime 2 maç kala 8. sırada yer alıyorlar.

Yine de Atalanta genç yeteneklere verdiği değerle ön plana çıkmaya devam edecektir.

Son yıllarda Franck Kessie, Dejan Kulusevski ve Amad Diallo gibi isimleri geliştiren Atalanta, İtalyan futbolunun en iyi altyapı sistemlerinden birine sahip.

Ve Gewiss Stadyumu'nda ortaya çıkan en son genç, A takımdaki bir çıkış sezonun ardından elit seviyedeki bu oyunculara katılmaya hazır görünüyor.

Giorgio Scalvini ilk maçına Ekim ayına kadar çıkmadı, ancak sonrasında Gasperini'nin kadrosuna tam olarak yerleşti ve Mart ortasından beri düzenli oynuyor.

İlham kaynağı olarak Thiago Silva'yı alan stoper, 12 yaşında memleketi Brescia'dan Atalanta'ya katıldığından beri her zaman yaş grubu seviyesinde göze çarpıyor.

Gasperi'nin radarına ilk kez 2020-21 sezonunda takıldı. O sezon Atalanta'nın genç takımı final oynamıştı.

31 kez forma giyerek, sezon boyunca 2003 ve sonrasında doğan tüm oyuncular arasında en çok maça çıkan oyuncu oldu ve sezon boyunca birkaç kez A yedek kulübesinde yer alarak ödüllendirildi.

Sezon öncesi A takım ile çıktığı hazırlık maçlarında gösterdi ki Atalanta'nın yeni bir stoper transfer etmesine gerek yoktu.

Gasperini, bu genç oyuncu ile İtalya'nın en parlak savunma oyuncusunu karşılaştırmadan önce, "Bence, Scalvini bu yıl (birinci takımda) burada olacak. Bana mükemmel hisler veriyor," dedi.

"Yeni bir Bastoni olabilir ama şu anda bu bir duygu. Bazı pozisyonlarda Atalanta, kaynakları başka yerlerden oyunculara harcamadan akademiyi çokça kullanabilir."

Bastoni'den farklı olarak, Scalvini sağ ayaklıdır, ancak bunun dışında aynı özelliklerin çoğunu paylaşırlar. İkisi de üçlü veya dörtlü oynarken rahat pozisyon alır. 1.94 metrelik boyu ile Bastoni'ye benziyor.

Scalvini de, Bastoni gibi, topa sahip olma konusunda rahat.

İlk maçına Ekim ayında Udinese karşısında çıktı, ancak Matteo Lovato Ocak ayında kiralık olarak Cagliari'ye katılana kadar Scalvini A takım ile fazla forma şansı bulamadı.

Ocak ayında Venezia'ya karşı kulüpteki ilk başlangıcından sonra, "Benim için bu grubun bir parçası olmak inanılmaz tatmin edici"

"Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor ve tavsiyeleri sahada işimi kolaylaştırıyor." dedi.

Primo gol in @SerieA per Giorgio #Scalvini alla sua 6ª presenza da titolare 👏



Giorgio Scalvini scored his first @SerieA_EN goal on his 6th appearance as a starter 👑#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Us9WSbSUpJ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 19, 2022

Scalvini, sezonun sonuna gelinirken 19 üst düzey maçta forma giydi. Ayrıca, ilk profesyonel golünü Nisan ayında Verona'ya karşı iyi bir kafa vuruşuyla attı. Şimdi tüm dikkatler Atalanta'nın üzerinde.

Scalvini'nin sözleşmesi sadece 2023 yazına kadar devam ediyor ve şimdiden hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan defans oyuncusunun durumunu izleyen kulüpler var. Birçoğu onun önümüzdeki yıllarda İtalyan milli takımının temel oyuncusu olacağına inanıyor.

Ocak ayındaa Roberto Mancini tarafından Azzurri antrenmanına davet edildi.

Bununla birlikte, hafif bir kas sakatlığı Scalvini'nin takımda yer almasını engelledi. Ancak bu durum kaçınılmaz olan milli formayı uzun yıllar terletmesini engellemeyecektir.

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