Barcelonalı genç forvet Hamza Abdülkerim (18), özel bir gol içgüdüsüne sahip, kendi bölgesinin dışına çıkarak oyunu tek dokunuşla geliştirebilen bir santrfor olarak A takıma kendini gösterdi.

Alman teknik direktör Hans Flick, Birmingham maçında ikili gol kaydetmesinin ardından onu şu sözlerle övdü: "Bir forvet olarak ceza sahası içinde görünmen gerekir; bugün de bunu yaptı, işte 9 numaralı oyuncudan istediğim de bu."

Hamza, şu ana kadar üç gol kaydetmeyi başarmasının yanı sıra, Flick'in forvetlerinden istediği özellikleri de bir araya getiriyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hamza'nın oyuna katılımı, Robert Lewandowski'nin son sezonundaki katılımıyla benzerlik gösteriyor.

Polonyalı forvet maç başına 8,6 pas ortalamasına ulaşırken, Hamza Basel karşısında 8, Birmingham karşısında ise 9 pas tamamladı; bunlar haklarında veri bulunan tek iki hazırlık maçı.

Lewa'nın topla buluşma ortalaması 19 iken, Hamza Basel karşısında 45 dakika içinde topa 9 kez, Birmingham karşısında ise 62 dakika içinde 24 kez dokundu.

Buna göre oyuna katılımı Lewandowski'ninkinden bir miktar daha yüksek; kaleyi bulan beş şuttan üçünü de gole çevirdi.

Hamza'nın Barcelona'daki ilk antrenmanında, teknik ekip Mısırlı forvetin seviyesini değerlendirmek için hücumları bitirme üzerine bir çalışma düzenledi ve genç oyuncu daha ilk andan itibaren beğenilerini kazandı.

Hücumları bitirirken çapraz vuruşlarla ya da yakın direğe yönelik net bir forvet üslubuyla öne çıktı; antrenmanda bulunanlar şöyle aktardı: "İlk kafa vuruşunu yaptığında (harika) dedik."

Barcelona'nın teknik ekibi, Hamza'nın topu almak için tıpkı takımın forvetleri gibi yoğun biçimde geriye çekildiğini fark etti; bunun üzerine Pol Planas ve ekibi, oyunun gereklerine uygun olarak belirli anlarda bunu uygulaması, alanları boşaltması ve topu dağıtması için onunla çalışmaya başladı. Zira tıpkı Flick'in tercih ettiği gibi onun sürekli ceza sahası içinde bulunmasını istiyorlardı.

Planas'ın ekibi, bu kavramları oyuncuya pekiştirmek için Erling Haaland ve Viktor Gyökeres adlı iki yıldıza ait video görüntülerinden yararlandı; ayrıca kendi bölgesinden uzaklaşmak için uygun anları öğrenmesi amacıyla Kamerunlu Samuel Eto'o'ya ait belirli görüntülere de başvurdu.

Hamza ile Manchester City forveti arasındaki kıyaslama öyle bir noktaya vardı ki, Barcelona'daki takım arkadaşları şaka yollu, meşhur "Haaland, Haaland" şarkısının ezgisiyle ona "Hamza, Hamza" diye tezahürat yapmaya başladı.

Genç forvet, yeni sezon hazırlıklarındaki son hazırlık maçını önümüzdeki çarşamba günü oynamaya hazırlanıyor. Spotify Camp Nou'daki ilk çıkışını, eski takımı Mısır Al Ahly karşısında özel bir anlam taşıyan bir maçta yapacak.

Ailesi Mısır kulübünün taraftarlarından; babası daha önce Mısır voleybol milli takımında oynadı, Hamza ise küçüklüğünden beri Barcelona formalarına sahipti. Kendisi Al Ahly'nin A takımıyla 9 maça çıktı.