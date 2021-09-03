İspanya'nın 66 maçlık yenilmezlik serisine İsveç son verdi

Isak ve Claesson'un golleri İspanya'nın 1993'ten bu yana devam ettirdiği eleme maçı kaybetmeme serisine noktayı koydu.

31 Mart 1993'te oynanan ve Danimarka'nın Flemming Povlsen'in golüyle 1-0 kazandığı 1994 Dünya Kupası eleme maçından bu yana İspanya hiçbir Dünya Kupası eleme maçını kaybetmedi; ta ki dün Stockholm'de İsveç ile oynadıkları karşılaşmanın son düdüğüne kadar...

İlk A Milli maçına çıkan Valencia'nın orta saha oyuncusu Carlos Soler'in henüz 4. dakikada attığı golle öne geçen İspanyollar santranın 12 saniye sonrasında İsveç'in genç golcüsü Alexander Isak'ın sayısıyla beraberliği yakaladı.

Yine, klasik bir şekilde, yüksek bir topla oynama yüzdesine sahip olan İspanya, İsveç'in etkili hücumlarına karşı koymakta zorlandı. Onlardan birinde Viktor Claesson, Dejan Kjulusevski'nin pasıyla 57. dakikada takımını öne geçirdi.

👂 Hear those cheers? 🥳



🇸🇪 That's Sweden celebrating a famous win over Spain - La Roja's first defeat in #WCQ since 1993 🤯 pic.twitter.com/sAwEues7Dk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 2, 2021

Bu gol Luis Enrique'nin öğrencileri için 66 maçlık serinin son bulması demek oluyordu. O zamandan beri İspanya, 52 Dünya Kupası eleme maçı kazanırken 14 maçta da berabere kaldı.

Alınan galibiyet İsveç'i üç maçta dokuz puanla B Grubu'nun zirvesine çıkardı. Dört maçta yedi puana sahip olan İspanya ise 2022 Dünya Kupası'nda sadece grup liderlerinin direkt çıktığı kesin senaryoda play-off oynama riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Elemelerde dün gecenin bir diğer sürprizi ise C Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu İtalya'nın Bulgaristan ile Floransa'da 1-1 berabere kalmasıydı.