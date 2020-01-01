İspanya'daki FIFA 20 turnuvasını Real Madrid kazandı
İspanya'da koronavirüs salgınıyla mücadeleye maddi kaynak yaratmak için organize edilen FIFA 20 turnuvasını Real Madrid'i yöneten Marco Asensio kazandı.
Video oyun yayıncısı Ibai Llanos tarafından düzenlenen turnuvaya La Liga'daki 20 takımı temsilen o takımlarda oynayan futbolcular katıldılar ve kazanan Asensio oldu.
Dizindeki ciddi sakatlık nedeniyle 2019-20 sezonunda forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, final maçında Leganes'ten Aitor Ruibal'i 4-2 devirdi ve mutlu sona ulaştı.
Sosyal medya portallarından yayınlanan ve Mackolik'te canlı sonuçları verilen turnuva boyunca 140 bin euro'nun üzerinde gelir elde edildi ve bu para, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, UNICEF'e bağışlanacak.
Covid-19 salgını nedeniyle dünyadaki çoğu spor organizasyonu ya ertelendi ya da iptal edildi. Salgının sert bir şekilde etkilediği spor kulüplerinin başında gelen Real Madrid, cumartesi günü eski başkanı Lorenzo Sanz'ı kaybetti. Ayrıca kulüp, basketbol takımındaki bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında tutuluyor.