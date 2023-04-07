Clara Chia için Shakira’dan ayrılan Pique, ağır bir aşk acısıyla karşı karşıya.

Futbol dünyasındaki en ünlü birlikteliklerden birini sonlandırarak, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile olan hayat arkadaşlığını sonlandıran Gerard Pique’nin uğruna yuvasını yıktığı yeni sevgilisi Clara Chia’nın oldukça sürpriz yeni bir aşka yelken açmış olabileceği iddiası İspanyol futbolunun gündemini sarstı. Sport’ta yer alan habere göre Chia, Pique’ye sadık kalmadı.

Guardiola'nın çocukları ile aynı okulda

Genç kadının Pique’nin şu anda Manchester City’yi çalıştıran eski teknik direktörü Pep Guardiola ile gizli bir ilişkisi olabileceği öne sürülürken, ikilinin Chia’nın, Guardiola’nın çocuklarıyla aynı okula gitmelerinden ötürü tanıştığı belirtildi. Genç kadının bu ilişkiye başlarken, kendisini genç bir avukatla aldattığını düşündüğü Pique’den intikam almak istemiş olabileceği de akla gelen bir diğer senaryo oldu.

Barcelona ve futbol tarihinin en önemli stoperleri arasında yer alan Pique bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada insanların onaya olan tutkusundan yakınmış ve toplumun daha cesur ve daha açık fikirli olması gerektiğini söylemişti. Toplum baskısının umursanmaması gerektiğini belirten Pique, “İnsanlar hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamalı” demişti.