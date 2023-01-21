- Enrique, Brezilya'nın başına geçebilir
- Konfederasyon başkanı haftaya Avrupa'ya gidip görüşmeleri yapacak
- Ancelotti de adaylar arasında
NE OLDU? UOL Esporte'de yer alan habere göre, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, yeni teknik direktörü belirlemek için önümüzdeki hafta Avrupa'ya gidecek. İspanya ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, Brezilya'nın başına geçmeye aday.
BÜYÜK RESİM: Brezilya teknik direktörlüğü için adaylar arasında Real Madrid'in patronu Carlo Ancelotti de var.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images
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BREZİLYA İÇİN SIRADA NE VAR? Teknik direktörlük koltuğu için Enrique, Ancelotti ve Jose Mourinho'nun adaylar arasında yer aldığı Brezilya için önümüzdeki hafta kritik görüşmeler yapılacak.