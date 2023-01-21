Brezilya, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Tite'nin koltuğunu Luis Enrique ile doldurmayı düşünüyor.

Enrique, Brezilya'nın başına geçebilir

Konfederasyon başkanı haftaya Avrupa'ya gidip görüşmeleri yapacak

başkanı haftaya Avrupa'ya gidip görüşmeleri yapacak Ancelotti de adaylar arasında

NE OLDU? UOL Esporte'de yer alan habere göre, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, yeni teknik direktörü belirlemek için önümüzdeki hafta Avrupa'ya gidecek. İspanya ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, Brezilya'nın başına geçmeye aday.

BÜYÜK RESİM: Brezilya teknik direktörlüğü için adaylar arasında Real Madrid'in patronu Carlo Ancelotti de var.

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BREZİLYA İÇİN SIRADA NE VAR? Teknik direktörlük koltuğu için Enrique, Ancelotti ve Jose Mourinho'nun adaylar arasında yer aldığı Brezilya için önümüzdeki hafta kritik görüşmeler yapılacak.