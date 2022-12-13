Luis Enrique, 'Harry Potter' olarak nitelendirdiği Pedri'nin, 2022 Dünya Kupası sırasında kendisini çok şaşırttığını açıkladı.

NE OLDU? Pedri'nin performansı, Fas'a son 16 turunda yenilerek turnuvadan elenen ve İspanya için 2022 Dünya Kupası'nın olumlu yönlerden biriydi. Fas yenilgisinin ardından görevden alınan teknik direktör Luis Enriqye ise övgü için Barcelona orta saha oyuncusunu seçti ve genç futbolcuyu, kulübün efsanevi oyun kurucusu Andres Iniesta'ya benzetti.

NE SÖYLENDİ? Twitch'te Ibai Llanos kalanına röportaj veren Enrique, Pedri ile ilgili şu yorumu yaptı: "Pedri, adeta bir Harry Potter. Topu nasıl kontrol ediyor öyle... fiziksel olarak da bir canavar. Hem de zor anlarda bile. Bana Andrés Iniesta'yı hatırlatıyor. Dünya Kupası'nda beni en çok şaşırtan oyuncu Pedri oldu."

DAHA BÜYÜK RESİM: Henüz 20 yaşında olan Pedri, şimdiden hem Barcelona'nın hem de İspanya Millî Takımı'nın orta sahasında hayati bir oyuncu haline geldi. 2020-21, Barça ve ülkesi için 73 maç oynadığı ve harika bir çıkış yakaladığı sezondu. Barcelona taraftarları, onun Camp Nou'daki büyüleyici performansının ardından 'Pedri-Potter' lakabıyla ödüllendirdi.

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PEDRI'Yİ NE BEKLİYOR? Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Xavi'nin Barcelona kadrosuna yeniden katıldı. Pedri, Barça'nın 31 Aralık'ta Espanyol ile oynayacağı Katalan derbisinde mücadele edecek.