İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'den acı itiraf: "Mutlu değilim"

İspanyol hoca, son döneme dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

NE OLDU? İspanya, tartışmalı bir golün ardından E Grubu'ndaki liderliğini Japonya'ya kaybetti.

Sonuç, İspanya'nın gol farkı nedeniyle eleme aşamalarına Almanya'nın önüne geçtiği anlamına geliyordu.

Ancak bu performans, İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 yendiği maçta gösterdiği performanstan çok farklıydı ve teknik direktör Luis Enrique, takımının çöküşünün onu sinirlendirdiğini söylerken bir de itirafta bulundu.

NE SÖYLEDİLER: Düzenlenen basın toplantısında konuşa Luis Enrique, "Kutlanacak bir şeyim yok, hiç mutlu değilim.

"Grup birincisi olmak ve bu maçı kazanmak istiyordum. Maçta oyuncuları uyardım" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi ve ekledi:

"Tekrar ediyorum: Kutlayacak hiçbir şeyim yok ve mutlu değilim!"

BÜYÜK RESİM: İspanya'nın hocası bu endişesinde oldukça haklı, çünkü onlar 2014'te gruptan çıkamamışlardı.

Şu anda, istedikleri kadar iyi değiller belki, ama hala en büyük favorilerden birisi konumundalar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

İSPANYA İÇİN SIRADA NE VAR? Turnuvanın şimdiye kadarki sürprizlerinden biri olan Fas ile son 16 turunda karşı karşıya gelecekler.

Ve Japonya'ya kaybetmenin verdiği hayal kırıklığını geride bırakmaya çalışırken alacakları bir galibiyet, onları 2010'daki şampiyon oldukları yıldan bu yana ilk kez son sekize ulaştıracak.