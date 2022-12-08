İspanya Millî Takımı'ndan istifa eden Luis Enrique'den duygusal mesaj

Luis Enrique, Dünya Kupası'nda elenmelerinin ardından İspanya teknik direktörü olarak görevden alındıktan sonra özür dileyen bir açıklama yaptı.

Son 16 turunda penaltı atışları sonucunda Fas'a elenen İspanya'da teknik direktör Luis Enrique, bu şoke edici sonucun ardından görevden alındı.

Tecrübeli antrenör şimdi, sosyal medyadan oyunculara ve taraftarlara duygusal bir bir mesaj gönderdi.

Ne söylendi?

Instagram'dan bir mesaj paylaşan Enrique, şunları söyledi: "Davranışlarıyla örnek olan ve ortaya atılan fikre sadık olan oyunculara. Üzgünüm, size daha fazla yardımcı olamadım. Ayrıca oyunculara ve ekibe ihtiyacımız olan her konuda yardımcı olmak için yorulmadan çalışan asistanlara da teşekkürler. Bunun bir parçası olmak çok özeldi.

"Son olarak, her zaman ve özellikle en hassas anlarda bize desteklerini aynı şekilde gösteren taraftarlara... Veda etme zamanı. Şu anda takımın ihtiyacı olan şey DESTEK. Luis de la Fuente'nin [yeni teknik direktör] istediği her şeyi elde etmesi için tüm gücünüzle destek zamanı. Haydi İSPANYA'ya, gidelim! Sonsuza dek. Teşekkürler! LEMG."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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İspanya'yı ne bekliyor?

La Roja, mart ayında EURO 2024 elemelerine başlamadan önce önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelecek.