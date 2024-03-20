Son dönemde sıklıkla tartışılan futbol federasyonu, polis baskınıyla yeni bir şok yaşadı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), son beş yıldaki 'düzensiz sözleşmelere' dayanan şüpheli yolsuzlukla bağlantılı olarak Çarşamba sabahı polis tarafından basıldı. Çarşamba günü öğlen saatlerinde İspanya Futbol Federasyonu merkezinin kara para aklama iddiaları nedeniyle polis tarafından belge ve kanıt aramak üzere basıldığı ifade edildi.

İspanyol basınından Diario AS tarafından servis edilen haberde bu kararın RFEF ile Suudi Arabistan arasında İspanya Süper Kupası ile ilgili imzalanan sözleşmeleri soruşturan mahkeme tarafından verildiği ifade edildi. İkili arasındaki ilk kontratlar Gerard Pique'nin sahibi olduğu Kosmos şirketi tarafından müzakere edilmişti. Bu sözleşmeler RFEF için yıllık 40 milyon euroluk bir gelir anlamına geliyor.

Yedi kişi tutuklandı

Baskının yanı sıra yedi tutuklama yapıldı ve eş zamanlı olarak bir düzine çalışanın ve eski çalışanın evine daha baskın düzenlendi. Baskının düzenlendiği evlerden birinin cinsel saldırı suçlamalarının sonuçlarını beklerken FIFA ve İspanyol Hükümeti tarafından görevden uzaklaştırılan eski RFEF Başkanı Luis Rubiales'e ait olduğu ifade edildi. Polis kanıt aramak üzere Rubiales'in Granada'daki evine gitti ancak henüz Rubiales'in tutuklanmadığı öğrenildi.