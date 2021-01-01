İspanya, Euro 2020'ye Sergio Ramos olmadan gidiyor

İspanya'nın Euro 2008 ve Euro 2012'de arka arkaya şampiyon olmasında pay sahibi olan stoper, bu yaz turnuvaya katılamayacak.

İspanya'nın Euro 2020 kadrosu belli oldu. Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, kadroda yer almazken Manchester City'nin stoperi Aymeric Laporte, milli takım değişikliği kararının ardından Fransa yerine İspanya kadrosunda yer aldı.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis Enrique, bu yaz yapılacak turnuva için 24 kişilik listeyi pazartesi sabahı açıkladı ve Ramos, Real'deki hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kadroda yer almadı.

Barcelona'dan Sergio Busquets, Ramos'un yokluğunda kaptan seçildi.

Ne söylendi?

Luis Enrique, kadronun açıklanmasının ardından Sergio Ramos kararıyla ilgili gazetecilere şunları söyledi:

"Ramos bu sezon rekabet edemedi, grupla antrenman yapamadı. Dün gece onu aradım, zor bir karardı.

"Bunun karmaşık bir karar olduğunu açıkça görüyorum. Ona,kulübünde ve milli takımda oynamak için seviyesini tekrar geri elde etmesini tavsiye ettim."

Ramos'un tepkisi ne oldu?

Kadronun açıklanmasından saatler sonra Sergio Ramos, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Yüzde 100'üme ulaşmak için bedenim ve ruhumla her gün savaştım, her gün çalıştım ancak işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Takıma yardımcı olamamak beni üzse de, tamamen iyileşip gelecek sezon dönmek daha iyi olacak.

"Ülkenizi temsil edemiyor olmak canınızı yakıyor olsa da bu durumda dürüst ve samimi olmalısınız. Tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, Umarım harika bir turnuva geçiririz. Evimden sizi destekleyeceğim."

Sergio Ramos'un Real Madrid'deki 2020-21 sezonu

Tecrübeli stoper, Euro 2004'ten beri İspanya Milli Takımı'nda hiçbir turnuvayı kaçırmadı, ancak takım arkadaşları kupayı almak için savaşırken o Euro 2020'de kadroda olmayacak.

Dünya Kupası galibi, Real'in son sezonunda tüm maçlarda toplamda 35 maçı kaçırdı, sakatlıklar ve koronavirüs hastalığı ile baş etmek zorunda kaldı.

Ramos, ocak ayında bir diz sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi, ancak 2020'de Real Madrid'de sadece iki maça ilk 11'de başlayabildi. Zinedine Zidane, onu son oynanan Villarreal karşılaşmasında da tecrübeli oyuncuyu yedek kulübesinde bıraktı.

İspanya, grupta hangi takımlarla oynayacak?

İspanya, Euro 2020'de E Grubu'nda İsveç, Polonya ve Slovakya ile mücadele edecek.

Enrique'nin öğrencileri, turnuvanın ilk maçında 14 Haziran'da İsveç ile karşılaşacak. 19 Haziran'da Polonya ile kozlarını paylaşacak olan İspanya, 23 Haziran'da grubun son maçında Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

İspaya'nın Euro 2020 kadrosu

Kaleciler: David de Gea, Robert Sanchez, Unai Simon

Savunmacılar: Aymeric Laporte, Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta

Orta sahalar: Marcos Llorente, Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabian

Forvetler: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno, Alvaro Morata, Ferran Torres, Adama Traore, Pablo Sarabia.