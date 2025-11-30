İspanya'da Arda Güler çıkmazı: 'Beklenmedik bir sorun oldu!'

Real Madrid'de Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, bu akşam LaLiga'nın 14. hafta mücadelesinde Girona deplasmanına çıkarken Arda Güler hakkında İspanya basınında önemli ifadeler yer aldı.

Arda Güler ve Jude Bellingham konusunda İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'u zor bir karar beklerken İngiliz futbolcunun geri dönüşü, Arda'yı orta sahada daha geride oynamaya itti. Bu durum, millî futbolcunun performansını da düşürdü.

Ne söylendi?

İspanyol basınından Defensa Central'de şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler karışık bir çanta" başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi: Xabi Alonso'nun son sözleri, Real Madrid'in henüz İspanyol hocanın orta saha için istediği oyuncuya dönüşemeyen Arda Güler'den daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Tolosalı teknik adam, teknik ekibiyle birlikte, 15 numaranın sahadaki bağını kutluyor. Genç Türk'ün yeteneğinden en çok faydalanan oyuncu olan Kylian Mbappe, Arda'nın bu sezon en çok asist yaptığı futbolcu.

Ancak Arda Güler, Xabi Alonso'nun Jude Bellingham'ı da kullandığı orta sahanın tabanına tam olarak oturamadı. Bu, İngiliz ve Türk oyuncunun hücum orta saha pozisyonu için rekabet ettiği anlamına geliyor.

Bu durum, bu akşam oynanacak olan Girona maçıyla birlikte önemli bir karar vermek zorunda kalacak olan Madrid kulübünün teknik heyeti için beklenmedik bir sorun oldu."