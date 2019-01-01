Ismael Bennacer, Milan'a transfer oldu
Yorum()
Getty
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Empoli'nin Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'i kadrosuna kattığı duyurdu.
Milan, sosyal medyadan paylaştığı video ile yeni oyuncusuna 'hoş geldin' dedi.
Ready to fight Ismaël? 👊🏼— AC Milan (@acmilan) August 4, 2019
Bienvenu Bennacer! 👊🏼#ForzaMilan pic.twitter.com/nKb3r8dmaD
Cezayirli futbolcunun transfer bedeli henüz resmi olarak açıklanmadı. Genç oyuncu 2024 yılına kadar Milan formasını giyecek.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Cezayirli futbolcu aynı zamanda turnuvanın oyuncusu seçilmişti.