Ismael Bennacer, Milan'a transfer oldu

Milan, Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın oyuncusu seçilen Ismael Bennacer'i transfer etti.

İtalya ekiplerinden , 'nin Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'i kadrosuna kattığı duyurdu.

Milan, sosyal medyadan paylaştığı video ile yeni oyuncusuna 'hoş geldin' dedi.

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Cezayirli futbolcunun transfer bedeli henüz resmi olarak açıklanmadı. Genç oyuncu 2024 yılına kadar Milan formasını giyecek.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Cezayirli futbolcu aynı zamanda turnuvanın oyuncusu seçilmişti.