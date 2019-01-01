Işıtan Gün, TFF başkanlığı için çalışıyor

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi olan Işıtan Gün, TFF başkanlığı için çalışmalara başladı.

Yıldırım Demirören'iin istifasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık koltuğu yeni sahibini bekliyor. Federasyon başkanlığı için çeşitli kişilerin aday olacağı konuşulurken sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

>> Işıtan Gün kimdir?

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün, TFF başkanlığına aday olmayı planlıyor. Başkanlık için çalışmalarına başlayan Gün, daha önce Ünal Aysal döneminde Galatasaray yöneticiliği de yapmıştı.

Öte yandan Galatasaray ile Trabzonspor'un, aday olması durumunda Işıtan Gün'ü destekleyeceği konuşuluyor.