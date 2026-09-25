Eski Mısır Milli Takımı yıldızı Ahmed Hossam Mido, Firavunlar'ın mevcut teknik direktörü Hossam Hassan'a, Ahly kalecisi Mohamed El Shenawy hakkındaki açıklamalarının ardından sert eleştirilerde bulundu.

Hossam Hassan, şu anda Firavunlar'ın kadrosunda yer almayan Mohamed El Shenawy hakkındaki sözleri nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalıyor.

Hossam Hassan, Mohamed El Shenawy'i kulübü Ahly'de adeta "bitmiş" durumda olmasına rağmen geçmiş dönemlerde milli takıma çağırdığını söyledi.

Mido, X platformundaki hesabından şunları yazdı: "Hossam Hassan'ın açıklamaları büyük ölçüde narsisizm içeriyor ve tüm kulüp antrenörlerinden üstün olduğu hissini veriyor. Mohamed Salah'ı sahanın gerisinde yeniden konumlandırma konusundaki sözlerinden başlayarak, El Shenawy'i eski seviyesine geri getirme konusundaki açıklamalarına, oradan da Ahly'nin tıbbi ekibinin rolünü küçümsemesine kadar. Sanki bu ekip Emam Ashour'u hazır hale getirmekten aciz kalmış ve oyuncunun milli takıma katılması onun kurtuluşuna neden olmuş gibi."

Mido sözlerine şöyle devam etti: "İşler bununla da sınırlı kalmadı, üstelik Mısır Ligi oyuncularının değerini küçümsemeye kadar uzandı. Oysa onlar, tarihi boyunca Mısır Milli Takımı'nın zaferlerinin temel dayanağı ve başlıca unsurudur."

Zamalek efsanesi şu vurguyu yaptı: "Tehlikeli bir aşamaya girdik; artık milli takım antrenörü, takım etrafında büyük bir tartışma ve karışıklığın kaynağı haline geldi ve özellikle Firavunlar'ın önemli bir maçı öncesinde yetkilileri zor durumda bırakıyor."

Mido şunları açıkladı: "Burada antrenörün özel hayatından ya da yaşadığı sorunlardan bahsetmiyoruz; bahsettiğimiz şey, onun durumlarla başa çıkma biçimi. Bu da bana onu dağınık ve büyük bir baskı altında olan, gazetecilerin sorduğu en basit soruda bile patlayan bir antrenör olarak görmeme neden oluyor."

Mido şu ifadeyi kullandı: "Bahsettiğimiz şey, Mısır Milli Takımı'nı Hossam Hassan liderliğinde geliştirmeye yönelik her gerçek fırsatın kaybedilmesidir. Bu yüzden yetkililerin müdahale etmesi ve net bir tavır alması gerekiyor; çünkü olan bitenler görmezden gelinemez ya da sanki normal bir durummuş gibi ele alınamaz."

Mido şunlara dikkat çekti: "Antrenörün kişiliğinden ve açıklama biçiminden kaynaklanan zarar, bana göre, Mısır Milli Takımı'na sağladığı faydadan çok daha büyük hale geldi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ahly taraftarı öfkeli, Zamalek taraftarı ise üzgün. Taraftarların nihayet yeniden milli takım etrafında kenetlenmeye başladığı bir dönemde, bu açıklamaların milyonuncu kez, teknik direktörün dengesiz açıklamaları yüzünden taraftarları milli takımlarından uzaklaştırmaya katkıda bulunduğunu görüyoruz."