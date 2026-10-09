Uluslararası ara dönemin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain, bugün cuma günü Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes'e birkaç günlük izin verildiğini açıkladı.

Mundo Deportivo gazetesi, Dembélé ve Mendes'in yarın cumartesi günü, Luis Enrique yönetimindeki Parisli takımın Prens Parkı'nda Le Mans ile oynayacağı Fransa Ligi maçında forma giymeyeceğini belirtti.

Paris, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Teknik direktör Enrique ve sportif yönetimle koordineli bir şekilde, Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes bir süre dinlenecek. İkisi sırasıyla 10 Ekim cumartesi ve 11 Ekim pazar günü antrenmanlara dönecek."

Teknik direktör Luis Enrique'nin kadrosundaki temel unsurlardan sayılan Dembélé ve Nuno Mendes'in fiziksel yorgunluğu, uluslararası ara dönem boyunca birikti.

Fransız forvet, Fransa Milli Takımı'nın 4 maçından 2'sinde tam süre forma giydi, diğer iki maçta ise toplam 82 dakika sahada kaldı.

Buna karşılık Portekizli bek, Jorge Jesus yönetimindeki ülkesinin milli takımıyla 3 maçın tamamında forma giyerken, diğer maçta ise 78. dakikada oyundan alındı.

Dembélé'ye dinlenme izni verilmesi kararı, Fransız oyuncunun bu sezon dinlenme süresi aldığı ikinci kez oluyor. Daha önce ağustos ayı sonunda Luis Enrique ve teknik ekibinin, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılarak tamamladığı yorucu bir önceki sezonun ardından buna ihtiyacı olduğunu düşünmesiyle ilk dinlenme süresini almıştı.