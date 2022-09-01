İrfan Can Kahveci'den eleştirilere sert yanıt: "Şaklabanlar..."

Fenerbahçe'nin yıldızı, kendisine yönelik yapılan sert eleştirilere aynı sertlikle yanıt verdi.

Fenerbahçe’nin orta sahası İrfan Can Kahveci, kendisine yönelik eleştirilere sert çıktı.

Tecrübeli orta saha, Konyaspor deplasmanında bir pozisyonda Ferdi Kadıoğlu ile tartışma yaşamıştı.

Bu konu üzerine eleştirilen Kahveci, Instagram’dan sert bir yanıt verdi.

Ne söylendi?

Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, İrfan Can için “Kendisini yıldız zannediyor” yorumunda bulunup oyuncunun sorumluluk almadığını söyleyince Kahveci, şu yanıtı verdi:

“Merak etme ben çok sorumluluk alıyorum. Sorumluluklarımdan biri de sizin gibi şaklabanların kötü bir şeyde ortalığı karıştırmaya çalışıp sürekli birilerini ortaya atanların, algı yapmaya çalışanların, ailemizi karıştırmasına izin vermemek.

“Oynarız veya oynamayız, her zaman takımımız destek olur, Fenerbahçe’nin iyiliği için herkesle mücadele ederiz. Sen merak etme.

“Geçen sene üstümüze yaptığın algıları geçtik, artık yemeyiz bunları.”

İrfan Can Kahveci’yi ne bekliyor?

Fenerbahçe, Süper Lig’in beşinci haftasında 3 Eylül’de Kayserispor’u konuk edecek. İrfan Can, Kayserispor karşısına İlk 11’de oynamayı ve skor üretmeyi umacak.