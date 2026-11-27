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Futbol dünyasında yas: Juary hayatını kaybetti. Brezilyalı eski forvet, ülkesinde 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyunca Santos, Avellino, Inter, Ascoli, Cremonese ve Porto formalarını giydi. Porto ile Avrupa şampiyonu oldu. 1987'de Cezayirli Rabah Madjer'in attığı beraberlik golünün ardından Bayern Münih'e karşı Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde 2-1'lik geri dönüş galibiyetini getiren golü kaydetti. Madjer'in golü, Allah'ın topuğu lakabıyla anılıyordu.

Juary'nin korner bayrağının yanında dans ederek yaptığı gol sevinci unutulmazdı.

Sampdoria'ya satılan taraftarların gözdesi Gianluca De Ponti'nin yerine bir oyuncu arayan Avellino, yabancı futbolculara kapıların yeniden açıldığı 1980'de Juary'yi Meksika ekibi Tecos'tan transfer ederek İtalya'ya getirdi.

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"El Gringo" Sergio Clerici, Juary'yi Vinicio'ya önerdi. Meksikalı başkan, Juary'den satın alabilecekleri futbolcuları izlemeye kendisine eşlik etmesini istedi. Ardından uçakta onu bir İtalyan takımına sattığını söyledi. Avellino'nun o dönemki başkanı Sibilia, Juary'yi havalimanında karşılayınca yöneticilerine Campania lehçesiyle "Ben sizden bir oyuncu istedim, siz bana bir çocuk getirdiniz" dedi. Türkçesiyle: "Sizden bir futbolcu istedim, bana bir çocuk getirdiniz."

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Ancak deprem yılında, puan tablosundaki 5 puanlık cezaya rağmen Avellino'yu ligde tutmayı başardı. Hatta onun için "Sarà così, Juary Juary" adlı bir plak kaydedildi.

İki sezonun ardından Juary, Inter'e transfer oldu. Ancak Inter onu takasta kullanmak için almıştı: Inter Başkanı Ernesto Pellegrini, Schachner'i istiyordu. Schachner Torino'ya gidince sonunda Juary'yi kadroda tuttu. Beccalossi ve Muller ile birlikte oynama konusunda yaşadığı sorunlar, takıma uyum sağlamasını zorlaştırdı: "Avellino'da onlardan biriydim, Milano'da ise birçok oyuncudan biriydim" dedi. Sisle kaplı San Siro'da Catanzaro'ya karşı attığı golün ardından ise "Golü sadece ben ve hakem gördük" diye şaka yaptı.

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Ardından Ascoli'den Carletto Mazzone ("Milano'da seni üzgün görüyorum, yanıma gel de seni eğlendireyim") ve Cemonese'den Emiliano Mondonico onu çağırdı. Cemonese daha sonra Serie B'ye düştü.

Futbolu bıraktıktan sonra İtalya'ya dönen Juary, Banzi, Aversa Normanna ve Sestri Levante'yi çalıştırdı.