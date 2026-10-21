Inter, Shakhtar karşısında güç bela Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarını aldı

Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını çarşamba günü güç bela aldı. Evinde Alessandro Bastoni'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İtalyan ekibi, Carlos Augusto'nun golüyle 1-0 kazandı.

Maça iyi başlayan Inter, Shakhtar'ın oyun kurarken yaptığı büyük hatanın ardından erken bir gol bulmaya yaklaştı. Ancak kaleci Dmytro Riznyk, Marcus Thuram'ın şutunu son anda dışarı çeldi.

İlk yarının kalan bölümünde Inter hafif bir üstünlük kursa da fazla net fırsat yaratamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutu az farkla üstten auta giderken Ange-Yoan Bonny, Riznyk'in reflekslerini bir kez daha sınadı. Shakhtar'da ise Valeriy Bondar ve Oleg Ocheretko açılış golüne yaklaştı.

Inter, ikinci yarıda da oldukça etkisizdi. Shakhtar rahatça direnç gösterirken Cristian Chivu'nun takımında gerginlik giderek arttı. Bunun sonucunda Alessandro Bastoni, 69. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Sahada bir kişi fazla kalan Arda Turan ve takımı umutlandı. Ancak bitime çeyrek saat kala konuk ekip ağır bir darbe aldı: Carlos Augusto, gerçekten harika bir kontra atakta attığı golle Inter'i 1-0 öne geçirdi.

Inter'in bundan sonraki tek hedefi üç puanı korumaktı. Bunu da başardı. Newerton ve Mykola Matvienko önemli fırsatlar yakalasa da Inter ayakta kaldı.

Böylece bu sezonki ilk puanlarını alan Inter, gelecek hafta Feyenoord'a De Kuip'te konuk olacak.