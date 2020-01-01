Inter rotayı Victor Moses'a çevirdi
Inter, Matteo Politano'ya karşılık Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için Roma ile takas anlaşmasına varmış ve her iki oyuncu da sağlık kontrollerinden geçirilmişti. Fakat bu transfer anlaşması, Inter'in son anda şartlarda değişiklik talep etmesi nedeniyle suya düştü.
Yaşanan sürpriz gelişme sonrasında İtalyan medyası, Inter'in bonservisi Chelsea'de olan ve Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ı gündemine aldığını öne sürdü.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, yönetimden Chelsea'den eski öğrencisi olan Moses'ın transferini talep etti.
Haberde Fenerbahçe'nin de Moses'ın kiralık sözleşmesini feshetmeye sıcak baktığı ve Nijeryalı oyuncunun da Conte ile yeniden çalışmayı istediği kaydedildi.
Moses, Antonio Conte yönetiminde Chelsea forması altında iki sezonda 78 resmi maça çıkıp 8 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti.