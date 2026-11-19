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Inter, transfer piyasasında bir savunmacı arıyor; bu hamleyi geleceğe dönük olarak planlıyor.

Geçen yaz Hollandalı Stefan de Vrij (Yunanistan'da Panathinaikos'a gitti) ve İtalyan Francesco Acerbi (henüz bir takımı yok) ile yollarını ayıran Inter, İngiliz John Stones'u Manchester City'den bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Kulüp, oyuncuyla Haziran 2028'e kadar yıllık net 4 milyon euro maaş üzerinden sözleşme imzaladı.

Everton'ın eski oyuncusu olan 1994 doğumlu futbolcu, kas sakatlığını artık atlattı ancak fiziksel dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri sürüyor. Bu da yönetimi stoper piyasasını yakından izlemeye yöneltiyor.

La Gazzetta dello Sport, Oliver Provstgaard'ın Inter'in radarında olduğunu doğruluyor.

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2003 doğumlu Danimarkalı milli futbolcunun Lazio ile sözleşmesi Haziran 2031'e kadar sürüyor. Kulüp, oyuncuya yıllık yaklaşık 1 milyon euro net maaş ödüyor.

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2025 kış transfer döneminde Vejle Boldklub'dan 4,5 milyon euroya gelen 194 santimetre boyundaki futbolcu, o tarihten bu yana Lazio formasıyla 40 maça çıktı; 1 gol attı (geçen 18 Ekim'de Juventus Stadium'da 3-0 kazanılan maçta) ve 7 sarı kart gördü. Danimarka A Milli Takımı'nda da 8 maça çıktı.

Inter, geçen yaz tamamlanan transferlerin de gösterdiği gibi, başkan Claudio Lotito'nun kulübüyle iyi ilişkilerinden yararlanabilir: Kaleci Ivan Provedel, Inter'e geldi ve transferi 3 milyon euroya mal oldu. Orta saha oyuncusu Davide Frattesi ise Lazio'ya geçti; 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında, 10 milyon euro daha tutarında satın alma opsiyonu ve gelecekteki satışından yüzde 50 payla kiralandı.

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Il Quotidiano Nazionale, Inter'in savunma transferi için bir isim daha veriyor: Finn Jeltsch.

2006 doğumlu Alman stoperin Stuttgart ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor. Stuttgart, onu 2025 kış transfer döneminde Nürnberg'den 9,5 milyon euroya aldı. Jeltsch o tarihten bu yana 63 maçta 2 asist yaptı ve 8 sarı kart gördü.

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Almanya'nın yeni teknik direktörü Jurgen Klopp, Jeltsch'e A Milli Takım'daki ilk maçında forma verdi. Oyuncu, pazartesi akşamı Berlin'deki Olympiastadion'da Hollanda'ya karşı 5-0 kazanılan Uluslar Ligi maçında 90. dakikaya 15 dakika kala yedek kulübesinden oyuna girdi.

San Siro seyircisi, Jeltsch ve Provstgaard'ı Cristian Chivu'nun takımının önümüzdeki maçlarında sahada görebilecek: Gelecek çarşamba Stuttgart'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde, ardından Lazio'ya karşı önce 22 Aralık'ta İtalya Süper Kupası'nda, sonra da 6 Ocak'ta Serie A'da.

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Aynı Quotidiano Nazionale gazetesine göre Inter, gelecek sezon için sözleşmeleri Haziran 2027'de bitecek iki futbolcuyu hedefliyor: Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker (1992 doğumlu, eski Roma oyuncusu) ve Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa (1995 doğumlu).