İtalyan menajer, bazı durumlarda motive olmak için ekstra desteğe ihtiyaç duyuyor.

İngiliz ekibin önceki futbol direktörü Marcel Brands, Everton'ın eski patronu Carlo Ancelotti'nin kulübün o sırada düşük bir seviyede olmasına rağmen bir Rolls Royce aldığını iddia etti.

Marcel Brands, İtalyan menajerin Tottenham'a karşı bir maç kazandığı için Rolls Royce aldığını söylerken eski takımının harika bir maç oynadığını da vurguladı.

Ancelotti'yi motive etmek için deli gibi uğraştığına da değinen Brands, onun konsantre olduğunda neler yapabileceğini de deneyimlemiş oldu.

Ne söylendi?

De Telegraaf'a konuşan Brands, Ancelotti hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Onu, motive etmek için deli gibi konuşmak zorunda kaldım.

"Çünkü, Tottenham Hotspur ile bir maçımız vardı ve bizim için çok önemliydi.

"Carlo Ancelotti'yle maç öncesinde konuştum ve kazandığımız takdirde lüks bir araba olan Rolls Royce alacağını söyledim.

"Rolls Royce alacağını duyunca Tottenham'a sahayı dar etti.

"Böylece, Tottenham maçında harika bir oyun oynadık ve o, söz verdiğimiz gibi lüks arabasına kavuştu."

Brands ayrıca, İtalyan menajeri takımda tutmak için her yolu denediğine değinerek, "Real Madrid'e gitmeyi çok istedi ve en sonunda gitti.

"Ancelotti, takımın sahiplerinin kendisine destek vermediğini hissettiğinde zaten kararını vermişti.

"Bunun üzerine, onu kalmak için nasıl ikna edebilirdim ki?

“Ancelotti'nin, yanlış bir antrenörler tercih olduğunu şu anda nasıl söyleyebilirsiniz?

"Başarı hemen gelmediğinde, kulübe hakim olmak çok zor. Bu yüzden, bazı isimler başka takıma gidebilir" dedi.

Marcel Brands'in Everton karnesi

Brands, PSV Eindhoven'da sportif direktör olarak başarılı bir dönemin ardından 2018 yılının mayıs ayında kulübe katıldı.

Ancak, büyük bir yetenek avcısı olarak ünü Goodison Park'ta başarılı olmasına yetmedi.

Geçtiğimiz aralık ayına kadar, kulüpteki görev süresine devam eden Brands, transfer piyasasına 300 milyon Sterlin harcamış olsa da, Everton başarılı olamadı.

16. sırada yer alan takım, düşme hattının beş puan üzerindeyken takımdaki görevini bıraktı.

Everton'dan 6 Aralık'ta yapılan açıklamada, "Kulübün sahibi ve yöneticiler, son üç buçuk yılda kulübe verdiği hizmet için Marcel'e teşekkür ediyor ve geleceği için iyi dileklerini sunuyor" denildi.

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