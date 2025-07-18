Inter Miami Messi'yi takımda tutabilmek için en yakın arkadaşını da transfer etmeyi kabul etti

Inter Miami, Rodrig.o De Paul'u Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Inter Miami, Atletico Madrid'in Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kulüpler, satın alma opsiyonlu bir kiralık anlaşma üzerinde son aşamaya geldi. GIVEMESPORT’un haberine göre, Inter Miami ile Atletico Madrid arasında yapılan görüşmelerde anlaşma büyük ölçüde sağlandı.

Arjantinli yıldızın kiralık transferi için planlanan satın alma opsiyonunun yaklaşık 15 milyon euro artı bonuslar olacağı belirtildi. Transferin kolaylaşması adına Atletico Madrid, De Paul’un sözleşmesini bir yıl uzatarak 2027 yazına kadar geçerli hale getirecek.

Messi etkisi transferde belirleyici olabilir

De Paul’un Inter Miami’ye transferinde Lionel Messi ile olan yakın ilişkisi önemli bir rol oynuyor. Arjantin Milli Takımı’ndan da iyi arkadaş olan ikili, 2022 Dünya Kupası zaferini birlikte yaşamıştı. MLS kulübü, yaşlanan yıldızları kadrosuna katması nedeniyle zaman zaman eleştirilse de, 31 yaşındaki De Paul geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 maça çıktı.

Bu istatistik, oyuncunun hâlâ üst düzey futbol oynayabildiğini gösteriyor.

Kulüpler Dünya Kupası sonrası Major League Soccer'da üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Inter Miami, dün FC Cincinnati’ye 3-0 mağlup olarak bu seriye son verdi. Bu mağlubiyet, Lionel Messi’li takımın MLS Kupası için daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Teknik heyet, orta sahada dinamizm eksikliği yaşandığını belirterek transferde De Paul gibi tecrübeli bir ismin katkı sağlayabileceği görüşünde birleşti.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve De Paul’un yaz aylarında Inter Miami’ye katılması bekleniyor. Bu gelişme, hem MLS için önemli bir vitrin transferi olacak hem de Messi'nin liderlik ettiği kadroya büyük bir tecrübe katacak.