MLS takımlarından Inter Miami, Lionel Messi’nin transfer için tüm kozları oynuyor.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratı yenilemeyen ve Fransız ekibinden ayrılacağı açıklanan efsane futbolcu Lionel Messi’nin yeni adresi belirsizliğini korurken, Messi’yi kadrosuna katmak isteyen David Beckham’ın sahibi olduğu MLS takımlarından Inter Miami’den bu transferdeki şansını yükseltmeye yönelik oldukça ilginç olarak değerlendirilebilecek bir hamle geldi.

Inter Miami’de üst üste dört mağlubiyet alan İngiliz teknik direktör Phil Neville istifa kararı alırken, ülke basınına göre teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Barcelona’da Messi ile birlikte çalışan Arjantinli teknik direktör Tata Martino’yu getirmeye çalışan Inter Miami, bu teknik direktör değişikliğinin Messi’yi transfer etme ihtimallerinin güçlendireceğine inanıyor.

MLS'te şampiyonluk yaşamıştı

Daha önce Atlanta United ile 2018 yılında MLS şampiyonluğu elde eden Martino’nun Barcelona macerası sadece bir sezon sürmüştü.

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra iki yıl boyunca Arjantin Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik direktör, son olarak Meksika Milli Takım’nı çalıştırmış ve 2022’de ayrıldığı bu görevinin ardından kendisine gelen hiçbir teklifi kabul etmemişti.