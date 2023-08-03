ABD’deki kariyerine harika bir başlangıç yapan Messi, beklemediği bir durumla karşı karşıya geldi.

Inter Miami’ye adım attığı günden bu yana adeta kulübün çehresini değiştiren Lionel Messi kulüpte kaptanlık bandını da takarken, bu kararın teknik direktör Tata Martino’nun değil kulübün eski kaptanı DeAndre Yedlin’e ait olduğu öğrenildi. Katie Witham’ın aktardığı bilgiye göre Martino bu kararda hiçbir rol oynamazken, Yedlin böylece Messi’ye duyduğu saygıyı ifade etti.

Daha önce Barcelona’nın kaptanı olan Messi, PSG forması giydiği iki sezonda kaptanlardan biri olmamıştı. Arjantin Milli Takımı 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşırken kaptanlık bandını takan Messi, ülkesini üçüncü kez Dünya Kupası’na taşımış ve kariyerindeki en büyük eksikliği gidermeyi başarmıştı.

Suudi Arabistan'a ret

PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Messi kariyerini MLS’te sürdürme kararı almıştı.

Messi’ye kaptanlığı devreden Yedlin ise daha önce Tottenham, Sunderland ve Newcastle United gibi İngiliz kulüplerin yanı sıra Galatasaray forması da giymişti. 2021-2022 sezonunda transfer olduğu Galatasaray’da 24 resmi maça çıkan Yedlin, gol ya da asist yapma başarısı gösterememişti. 30 yaşındaki sağ bek kariyeri boyunca 81 kez ABD Milli Takımı’nın formasını giymişti.