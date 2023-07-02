Lionel Messi’yi kadrosuna katarak yaz transfer döneminin en önemli takviyesini yapan MLS ekiplerinden Inter Miami’nin başkanı Jorge Mas, efsane oyuncunun transferine ilişkin merak edilenleri açıkladı.

İspanyol gazetesi El Pais’e konuşan Mas, Messi’yi transfer etme girişimlerine birkaç yıl önce başladıklarını ve nihayet mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Messi’nin menajerliğini de yapan babası Jorge Mendes ile bu transfer için son 1,5 yılda birçok kez görüştüklerini belirten Mas, futbolla ilgili konularda ise görüşmeleri David Leo’nun yaptığını belirtti. Görüşmelerin Barselona, Miami, Rosario ve son olarak Doha’da gerçekleştiğini ifade eden Mas, anlaşmanın belirleyici noktasının MLS ve Apple’ın anlaşması olduğunu belirtti:

“Messi MLS’i dünyanın en iyi 2-3 liginden biri haline getirebilir. O burada iz bırakma arzusunu taşıyor ve futbolun ötesinde bir başarı sağlayabilir.

Emekli olduktan sonra kulüp için çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Sözleşmesine göre kazanacağı ücret yılda 50-60 milyon euro. Takımımızı Messi ile aynı seviyede oyuncularla güçlendirmek istiyoruz. Sergio Busquets de bu doğrultuda yaptığımız bir transfer oldu.

Luis Suarez’i de transfer etme ihtimalimiz bulunuyor. 2-3 takviye daha yapmak istiyoruz"