Inter, bir İngiltere milli oyuncusuyla daha kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Daha önce John Stones'un gelişi resmiyet kazanmıştı, şimdi de Djed Spence'in Inter taraftarlarına tanıtılması an meselesi. Cuma günü sağlık kontrolünden geçecek ve San Siro'da beş yıllık sözleşmesini imzalayacak.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Inter, sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam eden Tottenham Hotspur'a 31,5 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla birlikte toplam rakam 35 milyon euroya kadar çıkabilir. Spence'in sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

Bu, Spence için İtalya'daki ikinci macera olacak. Oyuncu, 2022'de Middlesbrough'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Doğrudan bir çıkış yapamadı ve sırasıyla Stade Rennes, Leeds United ve Genoa'ya kiralandı.

Spence, 2024'te İtalya'dan dönüşünün ardından ise Spurs'ta takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi ve yaptığı bindirmelerle hücumda önemli bir güç oldu. Geçen yıl kariyerinin en büyük başarısını Avrupa Ligi'ni kazanarak yaşadı.

Dünya sahnesindeki asıl patlamasını ise geçen yaz yaptı. Spence, İngiltere Milli Takımı'nda büyük bir etki yarattı; üstelik İngiliz medyası başlangıçta onun Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda ne aradığını sorguluyordu.

Hem sol bekte de görev yapabilen hücumcu sağ bekle Inter, Denzel Dumfries'in istediği seviyedeki halefini neredeyse kadrosuna katmış durumda. Hollanda Milli Takımı oyuncusu bu yaz kariyerinde bir sonraki adım için Milano'dan ayrılıp Real Madrid'e gitti.

Inter, Stones'un yanı sıra bu yaz kaleci Ivan Provedel'i (Lazio) ve 23 milyon euro karşılığında geri satın alma opsiyonu kullanılarak Club Brugge'den geri alınan Aleksandar Stankovic'i de kadrosuna kattı. Ayrıca Manuel Akanji'nin Manchester City'den bonservisi de kalıcı olarak alındı. Spence, şu ana kadar Inter'in bu yazki en pahalı transferi olacak.