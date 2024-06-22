İtalya Serie A'da geçen sezon Inter'le şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'e transfer oluyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin başladığı Almanya'ya dönebilir. Yıldız oyuncunun Bayern Münih'in gündeminde olduğu bildirildi.

İddialar nereden?

Bayern Münih'te gözler, orta sahaya yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. Fanatik'in, Alman gazetesi BILD kaynaklı geçtiği habere göre Bayern'de Hakan Çalhanoğlu ismi gündeme geldi.

Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun orta saha transferi adına Bayern Münih'in hedefleri arasında olduğu belirtildi.

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Palhinha'ya bağlı

Bayern Münih'in orta saha transferindeki ilk adayın hâlâ Fulham'dan Palhinha olduğu belirtiliyor.

Joao Palhinha için Fulham'a yapılan 35 ve 45 milyon Euro'luk ilk iki teklifin reddedilmesi, Bayern Münih'i de yeni arayışlara itmiş durumda.