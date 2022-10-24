NE OLDU? Simone Inzaghi'nin takımı Serie A'da üst üste oynadığı son üç maçı kazandı, ancak sezona kötü bir başlangıç ​​yaptıkları için şu anda yedinci sırada yer alıyorlar.

İtalyan devi, geçen maçta Fiorentina karşısında 4-3'lük heyecan verici bir galibiyet elde etti, ancak Martinez maçtan sonra takımının şampiyonluk umutları konusunda acı bir itirafta bulundu.

Arjantinli yıldızın bu sözleri, taraftarları büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir.

NE SÖYLEDİLER: Yıldız forvet, Inter'in son düdükten sonra ligi kazanabileceğini düşünmediğini doğruladı.

Lautaro Martinez, Rai Sport'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, şampiyon olacağımızı düşünmüyorum, çünkü çok fazla önemli puan kaybettik. Bu durumda şampiyon olamayız.

"Bu yüzden, şu anda sadece toparlanmayı düşünüyoruz."

BÜYÜK RESİM: Inter, sezonun ilk 11 maçında dört kez mağlup oldu ve lider Napoli'nin sekiz puan gerisinde bulunuyor.

Inzaghi'nin ekibi, son zamanlarda formlarını yukarıya doğru çekti ve Martinez, son üç maçında dört gol ve iki asistle takımına büyük bir katkı sundu.

Ancak o, her şeye rağmen gerçekçi olmaktan yana...

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