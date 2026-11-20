Barcelona, 70 milyon euroya ulaşan mali taleplere, teknik direktör Hans Flick'in oyun tarzına ne ölçüde uyum sağlayacağına dair şüphelere ve Chelsea'nin İtalyan savunmacıya giderek artan ilgisine rağmen Inter'in savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'yi transfer etmekte ısrar ediyor.

Reklam

Basında çıkan haberlere göre Barcelona, transferin önündeki engellere rağmen oyuncuya imza attırma isteğini korurken Bastoni'yi kadrosuna katma olasılığını görüşmek üzere yeni toplantılar yapmayı planlıyor.

Inter'in savunma oyuncusu, birkaç yıldır Barcelona'nın transfer listesinin başında yer alıyor. Katalan kulübü geçen yaz transfer döneminde de oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırmış, ancak İtalyan kulübünden kesin bir ret yanıtı almıştı.

Bastoni'nin Inter ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri bulunsa da şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılamadı ve müzakereler oldukça yavaş ilerliyor.

Son günlerde çıkan bazı haberler, teknik direktör Hans Flick'in oyuncunun arka hatta dört savunmacıya dayanan oyun sistemine uyum sağlayabileceğine ikna olmaması nedeniyle Barcelona'nın Bastoni'ye olan ilgisinin azaldığını öne sürmüştü.

Reklam Reklam

Ancak "Sky Sports" muhabiri gazeteci Sascha Tavolieri ile Matteo Moretto, Fabrizio Romano'nun "YouTube" üzerindeki İtalyanca kanalında, Barcelona'nın İtalyan savunmacıyı kadrosuna katma isteğinin sürdüğünü ve transferi görüşmek üzere yeni toplantılar planlandığını doğruladı.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Inter, Bastoni'nin sözleşmesinin son yılına girmesine az kalmasına rağmen oyuncu için hâlâ 70 milyon euro talep ediyor.

Sportif direktör Deco ile teknik direktör Hans Flick'in önümüzdeki süreçte durumu değerlendirmesi, ardından gelecek sezon oyuncuyu transfer etmek için yeniden girişimde bulunma konusunda nihai kararı vermesi bekleniyor.

Reklam

Geçen yaz transfer dönemi, Bastoni'nin San Siro'dan ayrılmaya en çok yaklaştığı zamandı. Zira oyuncu, Dünya Kupası play-off'unda Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kart da dahil olmak üzere yaşadığı bir dizi kriz ve eleştirinin ardından zor bir dönemden geçiyordu.

Ancak İtalyan savunmacı o zamandan bu yana Inter ile Serie A ve İtalya Kupası'nda çifte şampiyonluk yaşayarak eski parlaklığına büyük ölçüde kavuştu, milli takımda da itibarını bir ölçüde yeniden kazanmayı başardı.