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Bate Borisov, tarihinde ilk kez Belarus ikinci ligine düştü.

Ligin son haftasında Isloch karşısında evinde alacağı galibiyet, 90. dakikaya bir dakika kala Aleksandr Butko'nun attığı penaltı golüyle kaçtı. Isloch, Andrey Makarenko'nun 77. dakikadaki kendi kalesine attığı golle geriye düştükten sonra skoru 1-1'e getirdi.

Böylece ev sahibi ekip, ligi 30 maçta 25 puanla sondan ikinci sırada ve kümede kalmak için gereken puanın 2 puan gerisinde tamamladı.

Takımın teknik direktörü, eski sol bek Vitaliy Rogozhkin. Rogozhkin, 2001/2002 sezonunda Serie B'de Siena forması giymişti.

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Bate Borisov, Avrupa kupalarında da mücadele etti. İlk olarak 1999'da, orta saha oyuncusu Alexander Hleb (eski Arsenal oyuncusu) ve forvet Vitaly Kutuzov (eski Milan oyuncusu) ile UEFA Kupası'nda yer aldı. Ardından 2008'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Real Madrid, Juventus ve Zenit St. Petersburg ile karşılaştı. Gruptaki ilk puanlarını Juventus karşısında, evinde 2-2 ve deplasmanda 0-0 berabere kalarak aldı.

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Bir yıl sonra, 22 Ekim 2009'da evinde AEK Atina karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk galibiyetine ulaştı. Ardından deplasmanda Everton'ı 1-0 yendi.

Milan ile oynadığı 4 maç da var: 2001'de UEFA Kupası'nda 2, 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç. Milan bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, bir maç ise 1-1 bitti.

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Bate Borisov, 2011'de Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükseldi ve iki beraberliğin ardından, eşitlik durumunda deplasman gollerinin iki sayıldığı kural nedeniyle Paris Saint-Germain'e elendi.

Avrupa'da şu takımlar hiç ikinci lige düşmedi: Inter (İtalya); Athletic Bilbao, Barcelona ve Real Madrid (İspanya); Benfica, Porto ve Sporting Lizbon (Portekiz); Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven ve Utrecht (Hollanda); Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray (Türkiye); Panathinakos, PAOK Selanik ve Olympiakos (Yunanistan); Kızılyıldız (Sırbistan); Aberdeen ve Celtic (İskoçya); Dinamo Kiev (Ukrayna).

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Dünyanın geri kalanında, Güney Amerika'da da aynı durum Boca Juniors (Arjantin), Flamengo ve São Paulo (Brezilya), Colo Colo (Şili), Nacional ve Penarol (Uruguay) için geçerli.