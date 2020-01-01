Internazionale

Inter, Diego Godin'i bırakmaya hazır

Corriere della Sera
Son güncelleme
Yorum()
Diego Godin Inter 2019/20
Getty
Serie A ekibi Inter, yıllık ücretinden kurtulmak istediği Diego Godin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Corriere della Sera’nın haberine göre Ligue ekiplerinden Rennes, Diego Godin ile ciddi şekilde ilgileniyor.

34 yaşındaki Uruguaylı stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Inter’in bu transfer için Rennes’e kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

Haberin devamı aşağıda

Inter’in bu futbolcuyu çok düşük bir bedelle bırakmayı düşündüğü hatta bonservissiz bile bırakabileceği öne sürüldü.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Inter’in 2019 yazında Atletico Madrid’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Godin’in iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    Godin geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Kapat