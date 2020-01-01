Inter, Diego Godin'i bırakmaya hazır

Serie A ekibi Inter, yıllık ücretinden kurtulmak istediği Diego Godin ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Corriere della Sera’nın haberine göre Ligue ekiplerinden , Diego Godin ile ciddi şekilde ilgileniyor.

34 yaşındaki Uruguaylı stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen ’in bu transfer için Rennes’e kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

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Inter’in bu futbolcuyu çok düşük bir bedelle bırakmayı düşündüğü hatta bonservissiz bile bırakabileceği öne sürüldü.

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Inter’in 2019 yazında ’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Godin’in iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Godin geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.