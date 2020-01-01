Inter, Diego Godin'i bırakmaya hazır
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Corriere della Sera’nın haberine göre Ligue ekiplerinden Rennes, Diego Godin ile ciddi şekilde ilgileniyor.
34 yaşındaki Uruguaylı stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Inter’in bu transfer için Rennes’e kolaylık sağlayacağı iddia edildi.
Inter’in bu futbolcuyu çok düşük bir bedelle bırakmayı düşündüğü hatta bonservissiz bile bırakabileceği öne sürüldü.
Inter’in 2019 yazında Atletico Madrid’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Godin’in iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Godin geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.