Inter deplasmandan mutlu dönüyor: 0-2

Ludogorets karşısına çıkan Inter, Eriksen ve Lukaku'nun golleriyle Bulgaristan'dan 2-0'lık galibiyetle dönerek avantajı kaptı.

UEFA Son 32 Turu'nda Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Inter'i öne geçiren golü 71. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Ceza sahasında topla buluşan Romelu Lukaku'nın geriye çıkardığı topu kontrol eden Danimarkalı yıldız, düzgün bir vuruşla Inter'i öne geçirdi. İtalyan ekibinin ikinci golünü de son dakikada penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.

Inter maçı 2-0 kazanarak Milano'ya mutlu dönmeyi başardı. Zorlu maçın rövanşı 27 Şubat'ta Guiseppe Meazza'da oynanacak.