Reklam

Inter, Marcus Thuram'ın performansından memnun olsa da Fransız forvetin geleceğini sorgulamaya başladı. Hücum performansı bakımından bu takvim yılında Inter'in en iyi oyuncusu olan Thuram, 2026'da şu ana kadar Serie A'da 15 gol ve 8 asistle 23 gole katkı yaptı. Böylece 2024'te 22 gole katkıyla kırdığı kişisel rekorunu geliştirdi. Onu geride bırakabilen tek isim Donyell Malen: Roma'nın Hollandalı oyuncusu 26 gol ve 5 asistle 31 gole katkı yaptı.

1997 doğumlu Tikus, 2023 yazında Milan'la girilen transfer yarışını Inter'in kazanmasının ardından Borussia Monchengladbach'tan bonservis bedeli ödenmeden geldi. O tarihten bu yana Inter formasıyla 156 maça çıkıp 57 gol ve 37 asist kaydetti; iki Serie A şampiyonluğu, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

Thuram bu sezon, kaptan Lautaro Martinez'in yokluğunu aratmama işini de başardı. Lautaro, kas sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldıktan sonra teknik direktör Cristian Chivu'nun kadrosuna yeni döndü.

Şimdi Thu-La ikilisi cumartesi akşamı San Siro'da Genoa karşısında yeniden bir araya gelebilir. Fransız oyuncu, ilk 11'de başlama konusunda Pio Esposito'nun önünde.

Reklam Reklam

Thuram ile Inter arasındaki ilişki çok iyi gidiyor. Ancak önlerinde aşılması gereken bir engel var: Haziran 2028'de sona erecek sözleşmenin yenilenmesine ilişkin görüşmeler.

Related Topics

Gelecek maçlar INT Serie A 14:45 GEN

Geçen mayısta, Lazio'ya karşı kazanılan İtalya Kupası finalinden önce Tikus şöyle demişti: "Lautaro'nunki kadar uzun bir sözleşmem yok (2029'a kadar, editörün notu), ama şu an burada çok mutluyum."

İki taraf da birlikte devam etmek istiyor, ancak rakamlar üzerinde anlaşmaları gerekiyor. Yıllık net 6 milyon euro maaş alan Tikus Inter'in Lautaro (9 milyon), Barella ve Calhanoglu'dan (6,5 milyon) sonra en çok kazanan dördüncü oyuncusu.

Reklam

Oyuncunun temsilcilerinin, daha düşük bir sabit ücret ile bireysel performansına ve takımın sonuçlarına bağlı çeşitli primleri içeren bir teklifi kabul edip etmeyeceği görülmeli. Oaktree yönetimi, Inter yöneticilerine bu yönde talimat verdi.

Yöneticiler başka oyuncularla da benzer görüşmeler yürütüyor. Carlos Augusto'nun geleceğini güvence altına aldıktan sonra çözülmesi gereken ilk konu, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Calhanoglu'nun durumu. Ardından Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Dimarco (sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonu kullanıldı), Bastoni ve Thuram'ın sırası gelecek.

Reklam

Gelecek yaz transfer döneminde uygun teklifler gelirse Bastoni veya Thuram'dan birinin satışına onay verilebileceği düşünülüyor. Nitekim onların mevkilerinde oynayan daha genç isimler takip ediliyor. Savunmada Lazio'dan Danimarkalı Provstgaard ve Stuttgart'tan Alman Jeltsch, hücumda ise Monza'dan Portekizli Varela ve Cagliari'den Senegalli Mendy bunlar arasında.