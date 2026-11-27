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Inter, Marcus Thuram'ın performansından memnun ancak Fransız forvetin geleceğini de düşünmeye başladı. Takvim yılı içinde hücum performansı açısından Inter'in en iyi oyuncusu olan Thuram, 2026'da şu ana kadar Serie A'da 15 gol ve 8 asistle 23 gole katkıda bulundu. Böylece 2024'te kırdığı 22 gollük kişisel rekorunu geride bıraktı. Onu geçebilen tek isim, 26 gol ve 5 asistle 31 gole katkı sağlayan Roma'nın Hollandalı oyuncusu Donyell Malen.

1997 doğumlu Tikus, 2023 yazında Milan'la girilen transfer yarışının kazanılmasının ardından Borussia Mönchengladbach'tan bonservis bedeli ödenmeden geldi. O günden bu yana Inter formasıyla 156 maça çıkıp 57 gol ve 37 asist kaydetti; iki Serie A şampiyonluğu, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

Bu sezon Thuram, kaptan Lautaro Martinez'in yokluğunu da aratmadı. Martinez, kas sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldıktan sonra teknik direktör Cristian Chivu'nun yeniden görev verebileceği duruma geldi.

Şimdi Thu-La ikilisinin üyeleri, cumartesi akşamı San Siro'daki Genoa maçında hücumda Pio Esposito'nun yanında oynamak için yarışıyor. Arjantinli oyuncu bir adım önde; Fransız oyuncu ise en azından başlangıçta kulübede dinlenebilir.

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Thuram ile Inter arasındaki ilişki yolunda gidiyor ancak önlerinde bir engel var: Haziran 2028'de sona erecek sözleşmenin uzatılmasına yönelik görüşmeler.

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Geçen mayıs ayında, Lazio'ya karşı kazanılan İtalya Kupası finalinden önce Tikus şöyle demişti: "Lautaro'nunki kadar uzun bir sözleşmem yok (2029'a kadar, editörün notu) ama şu an burada kendimi çok iyi hissediyorum."

İki taraf da birlikte devam etmek istiyor ancak rakamlar üzerinde anlaşmaları gerekiyor. Yıllık net 6 milyon avro maaş alan Tikus, Lautaro (9 milyon), Barella ve Çalhanoğlu'nun (6,5 milyon) ardından Inter'in en çok kazanan dördüncü oyuncusu.

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Oyuncunun temsilcilerinin, daha düşük bir sabit ücreti ve kişisel performans ile takımın sonuçlarına bağlı çeşitli bonusları kabul edip etmeyeceği görülmeli. Kulüp sahibi Oaktree, Inter yöneticilerine bu yönde talimat verdi.

Yöneticiler başka oyuncularla da benzer görüşmeler yürütüyor. Carlos Augusto'nun takımda kalması güvence altına alındıktan sonra çözülmesi gereken ilk konu, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Çalhanoğlu'nun durumu. Ardından Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Dimarco (bir yıllık uzatma opsiyonu zaten kullanıldı), Bastoni ve Thuram'ın sırası gelecek.

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Gelen teklifler yeterli düzeyde olursa Bastoni veya Thuram'dan birinin gelecek yaz transfer döneminde satışına izin verilebileceği izlenimi var. Nitekim bu iki oyuncunun mevkileri için daha genç isimler takip ediliyor: savunmada Lazio'nun Danimarkalı oyuncusu Provstgaard ile Stuttgart'ın Alman oyuncusu Jeltsch, hücumda ise Monza'nın Portekizli oyuncusu Varela ve Cagliari'nin Senegalli oyuncusu Mendy.