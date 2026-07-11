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Ndicka Dia Roma LazioGetty Images

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Inter’de sıra savunmada: Bahisçilere göre Muharemovic seçeneği gündemde, N’Dicka transferi de değerlendiriliyor

Inter
Transfers

Anan Khalaili’nin durumunun netleşmesini beklerken, Inter’in transfer piyasasındaki önceliklerinden biri de bir diğer hayati bölüm olan savunma. Sisal’ın bahis oranları uzmanlarının analizlerine göre, Tarik Muharemovic’e giden yol hâlâ açık: Sassuolo’lu oyuncuya çok yoğun ilgi gösteren Juventus, son saatlerde diğer hedeflere yönelmek için baskısını hafifletmiş görünüyor; işte bu noktada Inter, 2,25 oranla sunulan bu fırsatı değerlendirmeyi düşünüyor.


İtalyan transfer piyasasına bakıldığında, İtalya şampiyonu Roma’dan Evan N’Dicka’yı da değerlendiriyor; bu transferin oranı 6,00 olarak gösteriliyor. Ancak Juventus’un Gleison Bremer için 5,00 oranla yapacağı olası bir girişime de dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan, Manchester City’deki uzun kariyerini noktaladıktan sonra serbest kalan deneyimli John Stones’a (9,00 oran) yönelik hamle zor görünüyor. Kısacası, Inter’in hedefi net: Zaten son şampiyonluğu domine etmiş olan takımı daha da rekabetçi hale getirmek için önemli transferlere odaklanmak. Hedef, bu başarıyı tekrarlamak ve bu bağlamda Planetwin365 bahis analistlerinin değerlendirmesi net: Nerazzurri, 2026/2027 şampiyonasını kazanmak için yine en büyük favori konumunda; bu başarıya bahis oranı 1,90. Rakipler ise sırasıyla Napoli (6,00), Juventus (7,00) ve Milan-Roma ikilisi (her ikisi de 8,00) ile oldukça geride kalıyor.


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